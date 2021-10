L’Alliance, nouvelle équipe de basketball professionnel à Montréal

Les détails ont été dévoilés mercredi à l'Auditorium de Verdun, qui deviendra le domicile de l'équipe dès 2022.

​​ Montréal est devenue l'une des régions les plus fortes au pays pour le basketball, et nous sommes très heureux d'alimenter cette croissance en créant une franchise professionnelle dans cette ville , a déclaré Mike Morreale, commissaire et chef de la direction de la LECB.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La ligue avait d'abord été lancée en 2019 avec six équipes situées à Edmonton, Hamilton, Guelph, Fraser Valley et Saskatoon et Niagara. La ville d'Ottawa avait par la suite été ajoutée en 2020. Scarborough fait son entrée dans cette ligue en même temps que Montréal.

Annie Larouche dirigera cette nouvelle équipe de basketball alors qu'elle devient officiellement la vice-présidente des opérations du club. Bien connue du milieu sportif québécois, Larouche a notamment travaillé pendant 25 ans pour les Alouettes de Montréal. Elle a été directrice-générale de la Fondation des Alouettes, directrice des relations communautaires, de l'équipe de cheerleading et de l'association des anciens.

Je suis très heureuse de représenter cette nouvelle franchise de basketball de la LECB à Montréal et je suis fière du travail que nous avons accompli jusqu’à présent pour bâtir une identité à l’image de la communauté montréalaise. Je me réjouis de penser qu’une équipe professionnelle de basketball à Montréal deviendra une source d’inspiration pour nos jeunes , a affirmé Annie Larouche.

Alliance (le nom) : Reflète la mosaïque des municipalités et des communautés de Montréal qui, ensemble, forment une alliance faisant de Montréal l'une des grandes ville sprospères du monde. Loup (le logo) : Les loups forment une alliance pour prendre soin les uns des autres et pour chasser leurs proies.. Un loup individuel est féroce, affamé et implacable.Pourtant, comme une ville ouuneéquipe sportive, une meute de loups incarne ce que signifie être membred'une alliance.

La LECB compte présentement 75 % de joueurs canadiens, une statistique inégalée dans les autres ligues professionnelles au pays.

Les billets pour la saison 2022, qui débuterai le 25 mai, sont en vente dès maintenant. La saison prendra fin lors d'un week-end de championnat qui sera présenté à Ottawa, au mois d'août.