Un stade dédié au soccer féminin dans les cartons à Kansas City

L'annonce survient un peu plus de 10 mois depuis que le groupe mené par Angie et Chris Long eut obtenu une équipe, et ramené le soccer féminin à Kansas City.

Depuis le début, notre vision a été de créer une expérience axée sur la joueuse et des installations pour notre équipe qui correspondent non seulement au niveau élite de ces athlètes incroyables, mais aussi au soutien passionné de Kansas City et de nos partisans , a déclaré le cofondateur et copropriétaire de l’équipe Chris Long. Nous pensons que cet investissement et cet engagement importants façonneront un avenir plus solide pour toute notre région et nos athlètes.

Les plans étant toujours en cours de développement, le projet estimé à 70 millions de dollars sera entièrement financé par le secteur privé par l'intermédiaire du groupe de propriétaires. L'équipe a signé un bail de 50 ans pour un terrain aux abords de la rivière Missouri.

L'annonce fait suite aux plans précédemment publiés pour un centre d'entraînement de 15 millions de dollars financé par le secteur privé à Riverside, au Missouri. L’équipe prévoit de jouer ses matchs à domicile au cours de la saison 2022 au Children's Mercy Park, le domicile du Sporting, en MLS.

Des installations de classe mondiale se sont avérées être un catalyseur de transformation dans tous les sports professionnels , a déclaré la cofondatrice et copropriétaire de l’équipe Angie Long.

Un formidable élan existe dans le sport féminin et nous sommes si fiers de jouer un rôle majeur pour faire en sorte que le sport et notre région profitent de la croissance offerte par un stade de cette ampleur. Une citation de :Angie Long, cofondatrice et copropriétaire de l’équipe

En tant qu'amateur de sport et père, je suis tellement fier que Kansas City entre dans l'histoire en ayant une installation de classe mondiale dédiée aux femmes dans le sport et que le projet soit une pièce maîtresse de notre magnifique réaménagement du bord de la rivière , a déclaré le maire de Kansas City, Quinton Lucas.

Angie et Chris Long dirigent une importante firme d’investissement de la région métropolitaine de Kansas City. Ils ont décidé de se porter acquéreurs d’une équipe de soccer féminin après un voyage en France, où ils ont vécu la Coupe du monde féminine de 2019. En 2020, ils ont racheté les Royals de l’Utah, et les ont déménagés à Kansas City. L'équipe avait fait le voyage inverse en 2017, après que le FC Kansas City, le nom de l’équipe à l’époque, eut cessé ses activités.

L’équipe actuelle, toujours à la recherche d’un nom, pointe actuellement au 10e rang de la NWSL, et clôturera sa saison le 30 octobre prochain en accueillant l'OL Reign.