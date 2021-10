La glissade des Maple Leafs se poursuit à Raleigh

Associated Press

Sebastian Aho, Steven Lorentz et Nino Niederreiter ont touché la cible en deuxième période contre Jack Campbell. Andrei Svechnikov a ajouté un but dans un filet désert et Jaccob Slavin a récolté deux mentions d'aide.

Les Hurricanes affichent un dossier parfait, comme c'était le cas lors de la campagne 2019-2020.

Dans la défaite, une quatrième d'affilée pour Toronto, Campbell a stoppé 31 rondelles. Les Maple Leafs affichent un dossier de 0-3-1 depuis le 18 octobre dernier et ont été limités à un but dans trois de ces matchs.

Auston Matthews a donné l'avance aux Maple Leafs avec son premier but de la saison durant la période initiale.

Aho et Lorentz ont trouvé le fond du filet dans un intervalle de deux minutes et demie au deuxième engagement.

D'ailleurs, Aho a obtenu au moins un point dans chacun des matchs des Hurricanes cette saison. Le but de Lorentz était son tout premier de la saison.