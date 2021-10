Doublé d’Alexander Ovechkin dans un festin offensif à Ottawa

Alexander Ovechkin a enregistré un doublé et T.J. Oshie a signé le cinquième tour du chapeau de sa carrière dans une victoire de 7-5 des Capitals de Washington contre les Sénateurs, lundi, à Ottawa.

Ovechkin a porté à six sa séquence de matchs avec au moins un point en marquant ses sixième et septième buts de la saison. Nick Jensen et John Carlson ont complété le pointage pour les Capitals. Leur gardien Ilya Samsonov a bloqué 32 tirs dirigés vers son filet.

Drake Batherson a mené la charge pour les Sénateurs en obtenant son premier tour du chapeau dans la Ligue nationale de hockey. Ses coéquipiers Chris Tierney et Josh Norris ont également fait scintiller la lumière rouge une fois.

Anton Forsberg a amorcé la rencontre devant la cage des Sénateurs, mais a été chassé du match après avoir permis 4 buts sur 16 lancers. En relève, Filip Gustavsson n'a guère fait mieux en accordant 3 buts sur 15 tirs.

En retard 6-4 en début de troisième période, Batherson a rapproché les siens à un but des visiteurs. Ovechkin a cependant redonné une priorité de deux buts aux Capitals pour mettre le match hors de portée.

Il s'agissait du premier match à l'étranger des Capitals contre une équipe canadienne depuis le 27 février 2020.

Les Sénateurs renoueront avec l'action vendredi contre les Stars, à Dallas. Ils seront loin de la capitale canadienne pour leurs trois prochains duels.