Le voyage de tous les dangers

Je me rappelle chaque année, chaque expérience vécue , a-t-il lancé lorsqu’on lui a demandé s’il se souvenait du voyage en Californie il y a quatre ans.

Il se souvient donc de l’automne 2017 et de Max Pacioretty longeant les murs dans les corridors, rongé par son titre de capitaine et son incapacité à marquer un but et à en expliquer les raisons. Il se souvient donc des déroutes de 5-1, 5-2 et 6-2, de Carey Price fracassant son bâton sur le poteau à Anaheim, de la fiche de 1-7-1 de son équipe au retour du périple et de la saison partie en spirale vers le bas à partir de ce moment-là.

Certaines défaites, plus cruelles que d’autres, plus significatives parce que plus lourdes de conséquences, restent longtemps en mémoire il faut croire.

Ça fait partie de l’apprentissage. Les voyages peuvent être bons ou aller dans l’autre direction comme on l’a déjà vu. Ce ne sera pas facile. On rencontrera de bonnes équipes dans des amphithéâtres où il est difficile de gagner , a ajouté Gallagher.

Et il en sait quelque chose. Depuis le début de la carrière de l’ailier droit, le Canadien a effectué six voyages en Californie. Aucun d’entre eux n’a été gagnant. L’équipe n’a jamais même atteint le seuil de ,500.

Au total, Montréal a présenté une fiche combinée de 3-13-2 contre les Sharks, les Kings et les Ducks dans leur domicile respectif depuis le début de la saison 2013-2014, lorsque la LNH a remodelé le calendrier et les confrontations.

À la défense du Tricolore, les trois équipes californiennes ont longtemps été des puissances du circuit. Elles ne le sont toutefois plus et le CH peine encore à trouver des solutions contre ces clubs.

Vu sous cet angle, ce séjour dans l’Ouest ne pouvait tomber plus mal. Présentement 30e dans la ligue, le Canadien aurait toutes les misères du monde à effacer un retard encore plus important s’il devait, par exemple, échapper trois des quatre rencontres aux États-Unis.

Après six matchs seulement, c’est comme si l’équipe se tenait au bord d’un précipice. Mais ce voyage, avant d’être une condamnation en règle, est d’abord et avant tout une occasion de renverser la vapeur.

L’équipe est apparue décontractée à l’entraînement lundi. Sa fiche de 1-5-0 n’est pas très reluisante, mais, au moins, le Canadien a remporté son dernier match de façon convaincante avant son départ, son attaque se réveillant enfin, permettant à tout un chacun de monter dans l’avion en respirant un peu mieux.

En gros, l’état d’esprit est bon.

Le timing est parfait , a reconnu David Savard.

C’est très bon pour nous, surtout après une situation de haute pression. On passe plus de temps ensemble. On rit. On sait que ce sera dur de gagner des matchs, mais ce sera une bonne expérience pour le groupe. Une citation de :Brendan Gallagher

On s’est mis dans une situation. Maintenant, il faut se rattraper et continuer à avancer. On veut avoir un bon voyage. On a un bon groupe. C’est des gars qui veulent bien faire, avoir du succès. Mais en même temps, ça prenait ça pour nous amener à autre chose. Il fallait enlever le singe sur notre épaule , a estimé Dominique Ducharme.

Les visages étaient détendus à l’intérieur du tout récemment rénové à très gros prix (plus d’un milliard de dollars américains) Climate Pledge Arena.

Le Kraken de Seattle a disputé son premier match à domicile contre les Canucks de Vancouver. Photo : Getty Images / Steph Chambers

Ce pourrait bien être un nouveau départ pour le CH. Ce ne sont plus des forces de la ligue que le Canadien s’apprête à affronter, mais bien une équipe d’expansion, deux clubs en reconstruction et un autre, San José, dont il est parfois difficile de dire à quelle étape du cycle il se situe.

Nul autre que Shea Weber viendra d’ailleurs motiver les troupes. Le capitaine du CH a fait le voyage depuis Kelowna pour passer deux jours avec ses coéquipiers. Weber n’a pas été opéré cet été, mais souffre de multiples blessures et poursuit sa rééducation qui durera toute l’année à tout le moins.

Son ascendant sur ce groupe ne se dément pas pour autant. Il suffit d’écouter les vétérans comme Jeff Petry et Ben Chiarot l’encenser dès qu’il est question de leur capitaine pour comprendre que son aura plane encore dans ce vestiaire.

En peu de temps, Weber tentera probablement d’alléger le cœur de ceux dont les responsabilités ont doublé depuis les nombreux départs l’été dernier.

On pense ici à son dauphin, Jeff Petry, toujours aucun point en six matchs, et à Nick Suzuki, entre autres.

Neuf des 14 attaquants du CH n’ont toujours pas inscrit de but, mais aucun ne semble porter le même fardeau que Suzuki. Ni le contrat d’ailleurs. Les deux sont-ils liés?

Je ne pense pas que ça le dérange , a répondu Ducharme.

C’est un gars qui veut bien faire, des fois, ce n’est pas juste le contrat, mais un joueur qui veut aider ses coéquipiers, qui sait qu’il peut avoir un impact et qui se met la pression de contribuer de cette façon. Quand ça ne marche pas, tu pousses plus, tu essaies encore plus fort. Des fois, ce n’est pas la bonne façon. Ce n’est pas un manque d’efforts. Ses derniers matchs c’était mieux, mais il essaie un move de plus, une feinte de plus. On a l’impression qu’il veut aller la déposer au fond du filet. Il faut qu’il se fasse confiance , a expliqué l’entraîneur.

Pour lui comme pour les autres, peut-être n’y avait-il rien de mieux qu’un petit congé de Montréal en ce moment. On le saura dans une semaine.