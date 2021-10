Le traitement médical de Maradona « était très mauvais », selon son avocat

Les erreurs commises ont été nombreuses parce que Diego est mort, il a gonflé et gonflé le pauvre jusqu'à ce que son coeur explose , a déclaré Matias Morla à la presse après son témoignage de plus de trois heures dans le bureau du procureur à San Isidro, dans la banlieue nord de Buenos Aires, qui enquête sur les circonstances de la mort de l'ancien footballeur.

Le traitement médical que Maradona a reçu était très mauvais, c'est pour ça qu'il est mort , a affirmé l'avocat.

Diego Maradona, qui souffrait de problèmes aux reins, au foie, d'insuffisance cardiaque, de détérioration neurologique et de dépendance à l'alcool et aux psychotropes, est mort d'une crise cardiaque le 25 novembre 2020, à l'âge de 60 ans, deux semaines après une opération d'un hématome à la tête.

Il était en convalescence dans une résidence privée sous la supervision d'une équipe médicale de sept personnes déjà entendues par la justice dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes ouverte afin de déterminer si l'ex-vedette du ballon rond a été abandonnée à une lente agonie faute de soins adéquats.

Matias Morla a relaté sa dernière visite à son client, le 16 novembre, neuf jours avant sa mort. Quand je suis entré dans la maison il avait une voix étrange, robotique, très aiguë et intermittente, j'ai informé tout le monde de l'état de santé de Diego. J'ai ensuite réalisé que c'était à cause de la quantité d'eau retenue dans le corps , a-t-il déclaré.

L'avocat a qualifié de folie la décision de la famille de poursuivre la convalescence de Maradona hors d'un environnement hospitalier.

Maradona n'avait aucune raison d'aller dans une maison alors que les médecins ont dit qu'il devait rester en clinique , a-t-il dit, estimant qu'il avait été abandonné par ses filles , en référence aux deux filles aînées, Dalma et Gianinna. Mais une chose est la responsabilité morale et une autre la responsabilité juridique , a-t-il dit.

Les Argentins se déplacent en masse pour rendre un dernier hommage à Diego Maradona, à la Casa Rosada. Photo : Getty Images / AFP/RONALDO SCHEMIDT

Matias Morla et les filles aînées de l'ex-numéro 10 sont engagés dans une bataille judiciaire autour de l'utilisation de la marque Maradona.

Début septembre, la justice a rejeté un recours intenté par Dalma et Gianinna contre Matias Morla qui est autorisé à commercialiser les nom, surnoms et pseudonymes faisant référence à Maradona qui lui avait fait procuration en 2015 dans le but d'apporter un soutien financier à ses soeurs.

La justice civile est également saisie du partage de l'héritage de l'ancienne star du FC Barcelone et de Naples. Outre Dalma (34 ans) et Gianinna (32 ans), Maradona a reconnu trois autres enfants de liaisons différentes: Diego Junior (34 ans), Jana (25 ans) et Diego Fernando (8 ans).