Braves c. Astros, une Série mondiale attendue

Associated Press

Associated Press

Après 12 ans dans l'uniforme des Braves d'Atlanta, Freddie Freeman s'élancera sur la plus grande scène du baseball pour la première fois face à Jose Altuve et ses Astros, de retour en Série mondiale.

Luis Garcia, Framber Valdez et les jeunes artilleurs des Astros de Houston affronteront Ozzie Albies, Austin Riley et tous les jeunes frappeurs affamés des Braves d'Atlanta, menés par l'impressionnant Eddie Rosario, acquis à la limite des échanges.

Braves-Astros sera une Série mondiale riche en histoires, et même un duel familial : le fils du gérant des Braves Brian Snitker, Troy, est instructeur des frappeurs avec les Astros.

La famille Snitker aura un trophée de la Série mondiale , a souligné le père samedi soir. J'ignore lequel d'entre nous l'obtiendra, mais nous en aurons un. C'est assez cool, il faut l'admettre.

Cette série est attendue depuis six décennies. Elle opposera deux anciens rivaux de la Ligue nationale qui ont croisé le fer plus de 700 fois, dont 5 fois en séries éliminatoires, mais jamais en grande finale.

Les Astros ont gagné les deux derniers affrontements en 2004 et en 2005, tandis que les Braves avaient eu le dernier mot en 1997, en 1999 et en 2001.

En raison des contraintes du calendrier et de la COVID-19, les Astros et les Braves ne se sont pas affrontés depuis 2017. Ils auront rendez-vous pour le match numéro 1 mardi soir à Houston.

Les Astros sont les favoris à 3 contre 2, selon les preneurs aux livres.

Or, ce ne sont pas tous les amateurs de baseball qui se réjouissent de la présence de ces deux équipes en grande finale.

Altuve et ses coéquipiers des Astros Carlos Correa, Alex Bregman et Yuli Gurriel, porteront pour toujours l'étiquette de tricheurs à cause du scandale du vol des signaux qui a éclaté après leur conquête de la Série mondiale en 2017.

Au Minute Maid Park, ils sont encensés. Partout ailleurs, ils sont hués.

Les Astros participeront à la Série mondiale pour la troisième fois en cinq ans, malgré l'absence de leur as Justin Verlander, qui a raté la campagne après avoir subi une opération de type Tommy John.

Les Braves ont fait fi de la grave blessure subie par leur joueur étoile Ronald Acuna fils en juillet et connu une excellente fin de saison. Ils présentaient une fiche ordinaire de 52-55 tôt au mois d'août.

Propulsés par le joueur par excellence de la série de championnat de la Nationale, Eddie Rosario, les Braves participeront à la Série mondiale pour la première fois depuis 1999.

Les yeux seront tournés vers le gérant des Astros, Dusty Baker, embauché pour redonner de la crédibilité à l’organisation.

Il a remporté la Série mondiale à l'époque où il jouait pour les Dodgers de Los Angeles, en 1981, et il a mené cinq équipes en éliminatoires dans un rôle de gérant, sans jamais l'emporter.

À 72 ans, avec une feuille de route époustouflante, il obtient une autre chance de savourer un championnat.