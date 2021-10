Félix Auger-Aliassime mènera la délégation canadienne en Coupe Davis

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Milos Raonic, toujours ennuyé par une blessure au mollet qui lui a récemment fait rater le tournoi d'Indian Wells, ne sera toutefois pas de la partie.

La Coupe Davis sera disputée du 25 novembre au 5 décembre à Madrid.

Âgé de 21 ans, Auger-Aliassime participera pour la quatrième fois à la Coupe Davis. Il a atteint un sommet personnel en se hissant au 11e rang de l'ATP - il est actuellement 12e - et a également participé au carré d'as des Internationaux des États-Unis en septembre.

Shapovalov en sera quant à lui à une huitième participation à ce tournoi. À l'instar d'Auger-Aliassime, le joueur de 22 ans a connu une bonne saison 2021, atteignant notamment la finale à Genève et la demi-finale de Wimbledon. Shapovalov occupe le 13e rang mondial.

Pospisil se joindra à ses compatriotes à Madrid. Le joueur de 31 ans possède une fiche de 12 victoires et 11 défaites en simple, ainsi que de 10 gains et 8 revers en double. Il occupe actuellement le 85e rang de l'ATP.

Schnur défendra les couleurs de son pays pour la troisième fois. Quant à Polansky, il est un vétéran de l'équipe qui a été sélectionné 14 fois et a disputé 10 rencontres.

Le Canada a atteint la finale de la Coupe Davis pour la première fois de son histoire en 2019. L'équipe avait toutefois été battue par l'Espagne, menée notamment par Rafael Nadal et Roberto Bautista Agut.

Les finales de la Coupe Davis comportent six groupes de trois pays. Les groupes A et B disputeront leurs rencontres du tournoi à la ronde à Madrid, tandis que les groupes C et F joueront à Innsbruck, en Autriche, et que les groupes D et E auront rendez-vous à Turin, en Italie.

L'équipe canadienne fait partie du groupe B. Elle amorcera son parcours le 25 novembre contre la Suède, avant d'affronter le Kazakhstan le 28 novembre.

Le gagnant du groupe B participera aux quarts de finale, le 1er décembre. Les demi-finales seront présentées les 3 et 4 décembre. La finale se tiendra le 5 décembre.