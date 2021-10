Démonstration de force des Carabins face au Rouge et Or

Les Carabins de l'Université de Montréal ont battu le Rouge et Or de l'Université Laval 35-14, dimanche devant leurs partisans, pour s'assurer du premier rang du classement dans le football universitaire québécois.

C'est Jonathan Sénécal qui a eu le meilleur sur Arnaud Desjadins, dans cette bataille de quarts recrues. Sénécal a mené la charge pour les Bleus, terminant la rencontre avec un total de 350 verges par la passe.

Avec trois touchés et un taux d'efficacité de 65 %, il a aussi obtenu le titre de joueur par excellence du match.

On avait un très bon plan de match et on a bien exécuté. On s’est tiré un peu dans le pied au début du match, mais quand on a pu prendre notre rythme, on a pu avancer sur le terrain et marquer des points. Une citation de :Jonathan Sénécal

Ce sont les visiteurs qui ont frappé en premier. Kevin Mitale a donné l'avance 7-0 au Rouge et Or avec une course de 22 verges.

Mais l'adversaire a par la suite répliqué en inscrivant 35 points d'affilée. La réplique lavalloise ne s'est manifestée que timidement dans les derniers instants du match, quand Thomas Bolduc s'est faufilé dans la zone des buts pour porter la marque à 35-14.

On a mal répondu à l’adversité et ça nous a frappés de plein fouet. On a très mal réagi , a admis l'entraîneur Glen Constantin. Du point de vue défensif, ils ont converti plusieurs deuxième jeu et long et ça nous a fait mal.

C'est la première fois de leur histoire que les Carabins parviennent à vaincre leurs grands rivaux deux fois dans la même saison. Les Bleus avaient aussi été battre les Lavallois chez eux, le 18 septembre dernier, avec un gain à l'arraché de 18-17.

Avec cette victoire, les Montréalais s'assurent de terminer au sommet du classement pour la saison régulière pour la troisième fois de leur histoire.

Ils sont aussi assurés d'avoir l'avantage du terrain en éliminatoires, qui débuteront le 6 novembre.

Les Carabins disputeront leur dernier match du calendrier régulier le 29 octobre prochain, face aux représentants de l'Université McGill.

Le Rouge et Or termine sa saison avec un dossier de 4 victoires et 4 défaites. C'est la première fois depuis 1998 que l'équipe encaisse plus de trois revers dans la même saison, excluant la campagne 2001 quand la formation avait été pénalisée pour avoir employé un joueur inadmissible.