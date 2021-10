Max Verstappen l’emporte de justesse à Austin devant Lewis Hamilton

Red Bull et Mercedes-Benz avaient opté pour des stratégies différentes.

Max Verstappen est rentré plus tôt aux puits pour son troisième train de pneus (30e tour), Lewis Hamilton a fait son arrêt 7 tours plus tard, et comptait sur ses pneus plus frais pour rattraper le temps perdu en fin d'épreuve.

Le Britannique a bien tenté d'en profiter pour rattraper son rival au championnat, mais il lui a manqué quelques tours pour y arriver.

Ça glissait pas mal dans les virages à la fin, mais j'ai tenu le coup , s'est félicité Verstappen.

Au départ de l'épreuve , Hamilton a eu le meilleur sur Verstappen, et l'équipe Red Bull a alors décidé de prendre Mercedes-Benz de vitesse dans les puits (undercut) en faisant entrer Verstappen dès le 10e tour, et ça a fonctionné.

Le Néerlandais a pris le commandement de la course quand Hamilton s'est arrêté trois tours plus tard.

Quelle course épuisante. On a bien géré le départ, mais au final, Red Bull a connu un meilleur week-end que nous , a admis Hamilton.

Avec sa 8e victoire de la saison, la 18e de sa carrière, Verstappen augmente son avance au classement des pilotes à 12 points sur Hamilton.

Au premier virage, Nicholas Latifi (Williams) a heurté Lance Stroll (Aston Martin) qui a perdu 6 places dans l'accrochage. Le Québécois a eu ensuite du mal avec la tenue de route de sa monoplace, et il a fini 12e.

Latifi a terminé au 15e rang.

Belle remontée de Sebastian Vettel de la 18e au départ à la 10e à l'arrivée. Il donne un point à Aston Martin.