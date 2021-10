Jamie Chadwick remporte son 2e titre en W Series

Tout comme la veille, Jamie Chadwick a roulé en tête et n'a jamais été inquiétée dans la dernière course de la saison.

Au terme des 30 minutes de course (plus un tour), la pilote britannique a devancé sa jeune compatriote Abbi Pulling et la Finlandaise Emma Kimiläinen.

Jamie Chadwick à Austin Photo : Twitter / W Series

La rivale de Chadwick au championnat, Alice Powell, partie de la 8e place sur la grille de départ, n'a pu faire mieux que la 6e place.

Contrairement à la veille, Powell n'a pas pu remonter jusqu'au podium. Elle s'est butée à l'Espagnole Belen Garcia Espinar qui a vaillamment gardé sa 6e place jusqu'à la 26e minute.

Powell a fini au 6e rang, et termine la saison au 2e rang du classement.

Jamie Chadwick termine la saison avec 4 victoires et 159 points, et remporte le premier prix de 500 000 dollars américains, somme qu'elle avait déjà gagnée il y a deux ans lors de son premier titre.

La voici donc millionnaire grâce à son coup de volant.

Elle se mérite aussi 15 points de superlicence, le passeport indispensable pour faire de la F1. À titre de vice-championne, Alice Powell en obtient 12. Il faut 25 points pour participer à une séance d'essais libres et 40 pour participer à un grand prix.

Rappelons que Jamie Chadwick est pilote de développement pour l'équipe de F1 Williams.

La W Series a annoncé le 15 octobre que les pilotes terminant parmi les huit premières au classement général final obtiennent automatiquement un volant pour la prochaine saison de la W Series.