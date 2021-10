Les Braves ont rendez-vous avec les Astros lors de la Série mondiale

Eddie Rosario a claqué un important circuit de trois points et les Braves d'Atlanta ont défait les Dodgers de Los Angeles 4-2, samedi soir, pour accéder à la Série mondiale.

Alors que le pointage était de 1-1 en fin de quatrième manche, qu'il y avait deux coureurs sur les sentiers et deux retraits, Rosario a catapulté un tir de Walker Buehler par-dessus le mur du champ droit.

Après que les Dodgers eurent réduit l'écart en septième manche, les releveurs Tyler Matzek, pendant deux manches, et Will Smith, en neuvième, ont été parfaits pour aider les Braves à éliminer les champions en titre de la Série mondiale en six matchs.

La troupe d'Atlanta participe à la finale du baseball majeur pour une première fois depuis 1999 et elle tentera de remporter les grands honneurs pour une première fois depuis 1995.

Les Braves prendront maintenant la route de Houston pour y affronter les Astros. Le premier match de la Série mondiale se déroulera mardi soir.

Cette victoire a en quelque sorte permis aux Braves de venger leur échec de l'an dernier, contre ces mêmes Dodgers en série de championnat de la Nationale. L'équipe californienne avait alors effacé un retard de 1-3 avant de vaincre les Rays de Tampa Bay en six rencontres lors de la Série mondiale.

Pour les Braves, il s'agit d'un parcours plutôt inattendu. Ils n'ont gagné que 88 matchs cette saison, mais ils ont tout de même obtenu le titre de la Division est de la Ligue nationale.

Les Dodgers avaient quant à eux signé 106 victoires cette saison, mais ils détenaient la plus imposante masse salariale du baseball majeur. Ils devaient toutefois composer avec les blessures aux lanceurs Max Scherzer et Clayton Kershaw ainsi qu'aux joueurs d'avant-champ Max Muncy et Justin Turner.