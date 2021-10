L’équipe féminine interpelle Canada Soccer pour contrer les abus dans le sport

Dans la foulée de sa tournée de célébration de sa conquête de l'or olympique, l'équipe nationale féminine a demandé samedi l'appui de Soccer Canada pour contrer la culture d'abus et la loi du silence dans le sport.

L'équipe nationale féminine de soccer affronte la Nouvelle-Zélande cet après-midi à Ottawa et sera à Montréal mardi soir.

L'équipe en a profité pour envoyer une lettre avec une liste de demandes a Soccer Canada afin de demander l'appui de la fédération pour provoquer un changement de culture dans le sport.

Canada Soccer se doit de reconnaître le rôle que notre équipe nationale féminine a, et continue d’avoir, dans la mise en lumière d’enjeux qui affectent bien plus que notre communauté du soccer, mais l’ensemble du système sportif canadien , peut-on lire dans le communiqué.

À la suite de la demande de l’Association des joueuses de l’équipe nationale féminine, Canada Soccer a notamment accepté d'initier une révision indépendante et transparente de l’enquête concernant les allégations faites contre Bob Birarda alors qu'il était employé par la fédération, afin d’en élucider les manquements, d’en tirer des recommandations et de mieux protéger les athlètes.

L'équipe féminine a aussi exigé que Canada Soccer, son conseil d’administration, ses dirigeants et son personnel entraîneurs s’engagent publiquement à bâtir un environnement sûr et sécuritaire pour les athlètes. Elles demandent également que la fédération s’excuse auprès de ceux et celles qui ont été victimes d’abus.

L'équipe demande aussi de mettre en action le mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire et au gouvernement canadien de protéger les athlètes vulnérables au pays en rendant ce nouveau système obligatoire pour tous les organismes nationaux de sports d’ici la fin de l’année 2021.