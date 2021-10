Coupe du monde de BMX : Molly Simpson remporte sa première médaille

Je me suis sentie très bien , a déclaré Simpson.

C'était ma première finale de Coupe du monde, et j'ai réussi à décrocher une 3e position, donc je suis assez excitée à ce sujet. J'ai juste pris une course à la fois et j'ai gardé le rythme, et tout s'est bien passé. C'est vraiment génial. Je pense que je vais prendre un morceau de gâteau pour fêter ça une fois que nous serons de retour à l'hôtel.

Simpson en est à sa première année de compétition en tant qu’athlète d’élite. Elle avait été nommée réserviste pour les Jeux de Tokyo.

La victoire est revenue à l’Américaine Felicia Stencil suivie par la Tchèque Eliska Bartunkova. L’athlète de Red Deer en Alberta a complété le podium.

Sa coéquipière et médaillée des Championnats du monde junior, Teigen Pascual, a raté de peu la finale, les deux coureuses s'étant affrontées en demi-finale.

Les courses se poursuivent pour l'équipe canadienne les 24, 30 et 31 octobre.