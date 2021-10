Le Canadien tentera de se relever face aux Red Wings, Sami Niku fera son entrée

Après cinq rencontres, la troupe de Dominique Ducharme est toujours à la recherche d'un premier point au classement. Il s'agit d'ailleurs du pire début de saison du Tricolore depuis la saison 1995-1996.

Ducharme espère notamment voir un meilleur début de match de la part de ses joueurs.

Le premier but, c'est certain que c'est important... en espérant qu'il ne soit pas refusé , a lancé l'entraîneur-chef avec une pointe d'ironie, faisant référence au but refusé de Brendan Gallagher jeudi contre les Hurricanes.

Tu veux toujours marquer le premier but. Par contre, si tu ne le marques pas, il faut continuer, il faut que tu joues un 60 minutes complet. C'est certain qu'on veut avoir un bon départ.... Il faut réussir à garder les choses simples, rester dans le cadre. Sinon c'est là que tu t'éparpilles et défensivement aussi.

Pour Jonathan Drouin, la clé du succès réside dans l'effort collectif.

Tu ne peux pas commencer à tricher. Tu ne peux pas commencer à changer ton plan de match, il ne peut pas y avoir un gars qui fait tout tout seul. Avec tout le monde dans le même bateau, il faut travailler dans la même direction , a déclaré Drouin quelques heures avant le match de samedi.

Le défenseur Sami Niku fera quant à lui ses débuts dans l'uniforme du Tricolore. Selon Ducharme, le défenseur aura un impact direct sur les unités spéciales.

Sur l'avantage numérique, on sait que c'est un gars qui a une bonne vision, mais aussi d'avoir un gaucher en haut, avec Hoffman à droite, on pense que ça peut ouvrir d'autres options. Ça peut faciliter justement l'utilisation de Hoffman avec son lancer. C'est une occasion pour lui et c'est à lui de la prendre , a déclaré Ducharme.

Le défenseur finlandais de 25 ans a disputé 54 matchs dans la LNHLigue nationale de hockey avec les Jets, récoltant 2 buts et 8 aides. Il a été nommé défenseur par excellence dans la Ligue américaine de hockey en 2017-2018, quand il a amassé 16 buts et 38 aides en 76 rencontres avec le Moose du Manitoba.

L'entraîneur-chef du CH espère également voir le jeune Cole Caufield plus impliqué, lui qui est toujours à la recherche de son premier point de la saison.

Il pense un peu trop. Je trouve qu'il attaque la zone en arrêtant de patiner. Il devient plus prévisible, il s'éloigne beaucoup de la rondelle au lieu d'être plus près. Il cherche à lancer dans un coin qui est gros comme une rondelle. Ce sont des choses qui sont normales quand tu veux marquer, mais il faut agrandir ta cible au lieu de la rétrécir.

Les visiteurs samedi soir connaissent un bon début de campagne. Les Wings ont conservé une fiche de 2-1-1 en plus d'assister à l'éclosion du jeune défenseur Moritz Seider. L'Allemand de 20 ans sera fort probablement dans la course au trophée Calder, lui qui a récolté trois points en quatre matchs jusqu'à maintenant.

À noter que l'attaquant Tyler Bertuzzi ne participera pas à la rencontre. L'athlète de 26 ans n'est toujours pas vacciné contre la COVID-19 et ne peut donc pas traverser la frontière américaine.

Après la rencontre de samedi, le CH s'envolera vers l'Ouest américain pour un périple de quatre matchs pour y affronter le Kraken, les Sharks, les Kings, puis les Ducks le 31 octobre. Une motivation supplémentaire pour remporter le match de samedi, et ainsi, entreprendre le voyage sur de bonnes bases.

Selon Jonathan Drouin, le voyage dans l'Ouest tombe à point.

C'est notre premier vrai roadtrip depuis près de deux ans. Avec de nouveaux joueurs, le fait d'être sur la route, souper ensemble, passer des après-midi ensemble, aller faire des activités... des fois ça aide une équipe, ça aide pour la chimie.