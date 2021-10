Courte piste : Courtney Sarault en argent au 1500 m à Pékin

L'athlète originaire du Nouveau-Brunswick a gardé la cadence lors de la finale du 1500 m pour terminer la course tout juste devant l'Américaine Kristen Santos. La Sud-Coréenne Lee Yu-bin a remporté la médaille d'or.

Je n'avais pas de grandes attentes au début de la journée. J'avais plusieurs questionnements par rapport à mon équipement, étant donné que c'est la première course de la saison , a avoué Courtney Sarault après la course.

Quand j'ai vu que j'étais deuxième après les demi-finales, j'ai décidé de tout donner et de pousser davantage lors de la finale. Et en bout de compte, ça a payé!

J'ai encore besoin d'améliorer ma préparation physique, mais je sais que plus la saison avancera, plus mon corps s'habituera , a déclaré la patineuse âgée de 21 ans.

Kim Boutin a quant à elle dû se contenter de la 5e position.

Chez les hommes, Charles Hamelin et Steven Dubois ont terminé respectivement 12e et 13e de la compétition.

J'ai manqué de guts en finale B , a admis Hamelin, de Sainte-Julie.

J'aurais dû me placer à l'avant du peloton plus rapidement pour pouvoir imposer mon rythme. Je pense que j'aurais pu gagner cette course-là. J'ai donc un petit peu de boulot à rattraper, mais en même temps je sais que ce n'est pas tant que ça.

Le vétéran âgé de 37 ans croit avoir identifié les aspects de son patinage qui sont à améliorer en prévision de la prochaine escale de la Coupe du monde, à Nagoya, au Japon, le week-end prochain.

Je voudrais rester plus alerte à chaque course, pas me placer sur le cruise control. C'est dans ces circonstances-là que je suis à mon meilleur, que je vois les trous pendant les courses. Je crois qu'il me manque juste quelques courses pour retrouver ces réflexes-là , a résumé Hamelin.

Lors de l'épreuve du 500 m, le meilleur résultat canadien est allé à Jordan Pierre-Gilles pour sa 5e place en finale.

C'était une super belle journée. J'étais vraiment content de mes performances et fier de moi. C'était une grosse première journée , a déclaré Jordan Pierre-Gilles après la course.

Malgré un faux départ en finale, le Québécois a tout de même réussi son meilleur résultat en Coupe du monde.

J'ai été disqualifié, ce sont des choses qui arrivent. Je suis évidemment déçu, mais je pense que ça va être positif et ça me donne faim pour la suite.

Maxime Laoun et Steven Dubois ont terminé 20e et 21e.

Chez les dames, Florence Brunelle a conclu sa journée en 11e position alors qu'Alyson Charles et Kim Boutin se sont contentées d'une 17e et 20e position.