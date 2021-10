Valérie Grenier 7e à Sölden, Mikaela Shiffrin l’emporte

Au terme de l'épreuve disputée en deux manches, Grenier a terminé son effort en un temps combiné de 2 min 9 s 07/100 (1:03,54 + 1:05,53).

La skieuse canadienne a terminé la première manche au 5e rang, ce qui lui a donné le coussin nécessaire pour s'offrir un top 10 en ouverture de la saison de Coupe du monde, malgré sa 16e place dans la seconde manche.

De son côté, Shiffrin a terminé la première manche au 2e rang et a été la plus rapide de la seconde ce qui lui a permis de devancer de 14 centièmes de seconde la Suisse Lara Gut-Behrami (1ère et 3e) au cumul des deux manches.

Mikaela Shiffrin à Sölden Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

La tenante du gros globe de cristal, récompensant la première place au classement général, la Slovaque Petra Vlhova a terminé au 3e rang.

L'Italienne Marta Bassino, tenante du titre du petit globe de la spécialité et victorieuse à Sölden l'an dernier, est partie à la faute lors de la première manche, manquant une porte dans la seconde moitié du parcours.

C'était la 70e victoire en Coupe du monde de Mikaela Shiffrin. Seuls le Suédois Ingemar Stenmark et sa compatriote Lindsey Vonn en comptent davantage.

C'est aussi sa première victoire en slalom géant depuis décembre 2020 quand elle s'était imposée à Courchevel.