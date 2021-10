Les Sharks font des Maple Leafs leurs nouvelles victimes

Jonathan Dahlen a marqué le but vainqueur et le gardien Adin Hill a réalisé 30 arrêts dans une victoire de 5-3 sur les Maple Leafs de Toronto, vendredi soir. Les Sharks de San José conservent ainsi leur fiche parfaite après quatre matchs.

Logan Couture a ajouté deux buts et une mention d'aide, alors que Timo Meier et Erik Karlsson ont récolté un but et une aide chacun pour compléter la production offensive des Sharks (4-0-0).

Dans le camp des Leafs (2-2-1), Jason Spezza, Ondrej Kase et John Tavares ont été les marqueurs. Michael Hutchinson a bloqué 26 tirs.

Après un lent début de match, les buts se sont rapidement enchaînés en deuxième période.

Couture a marqué son deuxième but de la saison à 2:31 lorsqu'il a récupéré un retour de lancer de Marc-Édouard Vlasic. Le défenseur québécois avait tenté sans succès de surprendre le gardien depuis l'arrière du filet.

Spezza a répliqué pour Toronto en enfilant lui aussi son deuxième but de la saison 56 secondes plus tard, mais les Sharks ont rétorqué à leur tour après seulement 17 secondes d'égalité pour faire 2-1. Un tir plutôt inoffensif de Meier a trouvé le moyen de se faufiler jusque dans le filet d'Hutchinson.

Kase a ramené à nouveau les deux équipes à égalité à 10:24, quand il s'est échappé après avoir bloqué un tir en zone défensive.

Les visiteurs ont repris l'avance une troisième fois lorsque Karlsson y est allé d'un boulet de canon dans la partie supérieure. Un but qui s'est dessiné quand Matthews s'est fait voler la rondelle en tentant une passe à l'aveuglette en sortie de zone.

Puis, les Sharks ont creusé l'écart à 4-2 dès la 25e seconde de la troisième période quand Dahlen a battu Hutchinson entre les jambières.

Les Leafs se sont approchés à un but grâce à un tir de William Nylander qui a dévié sur Tavares devant le filet. Dans les derniers moments du match, Hill a volé Auston Matthews avec sa mitaine sur un tir sur réception avant que Couture ne confirme la victoire des Sharks en envoyant la rondelle dans un filet désert.

En cinq confrontations depuis le début de la saison, la puissante attaque des Maple Leafs a été limitée à seulement 11 buts.

Matthews, qui est de retour au jeu depuis deux matchs, après avoir subi une opération au poignet pendant la saison morte, n'a toujours pas obtenu de point.

Par ailleurs, pendant que les Leafs bénéficiaient de trois jours de repos avant l'affrontement de vendredi, les Sharks disputaient un troisième match en quatre soirs. Ils ont défait les Sénateurs à Ottawa 2-1, jeudi, et le Canadien à Montréal 5-0, mardi.

Ce sera au tour des Maple Leafs de disputer un deuxième match en deux soirs alors qu'ils ont rendez-vous avec les Penguins à Pittsburgh samedi.