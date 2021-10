William Émard 8e au concours général des mondiaux de gymnastique

Émard a dominé la compétition aux anneaux et s'est également illustré au sol avec le troisième résultat, en route vers un top 10 à sa deuxième participation aux mondiaux. Il a enregistré un pointage cumulatif de 83,256.

Les deux derniers jours de compétitions, samedi et dimanche, seront consacrés aux finales par agrès, féminines comme masculines. Le Québécois de 21 ans sera d'office aux anneaux et à la table de saut.

Zhang Boheng a été sacré champion du monde et a privé d'or le champion olympique en titre, le Japonais Daiki Hashimoto, devant son public.

Participant à son premier championnat international, Zhang a totalisé 87,981 points et a également obtenu le meilleur score dans trois des six agrès (sol, table de saut et barres parallèles). Il occupait le rôle de gymnaste réserviste aux Jeux de Tokyo.

Zhang Boheng occupait le rôle de gymnaste réserviste dans l'équipe chinoise aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Toru Hanai

Hashimoto a raté la première marche du podium par 17 millièmes de points (87,964), tandis que l'Ukrainien Illia Kovtun (84,899) a complété le trio de tête

Plus jeune gymnaste, à 19 ans, à remporter le titre olympique au concours général, l'été dernier à Tokyo, Hashimoto a vu sa quête d'un doublé doré sur ses terres lui échapper d'extrême justesse.

En qualifications mardi et mercredi, le jeune gymnaste nippon avait, à l'inverse, légèrement devancé Zhang.

Les mondiaux sont inhabituellement organisés en année olympique, après avoir été reportés à cause de la crise sanitaire et abandonnés par Copenhague. Le champion du monde sortant au concours général, le Russe Nikita Nagornyy, brille par son absence.