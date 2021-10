La W Series et Alice Powell à Austin, l’occasion à saisir

La Britannique est l'une des pilotes les plus spectaculaires de ce championnat créé pour donner de la visibilité aux femmes pilotes. Elle se bat contre sa compatriote Jamie Chadwick, championne en titre. Les deux sont à égalité de points en haut du classement.

C’est super important que je remporte le titre, ce serait un moment de grande fierté pour moi , explique-t-elle à Radio-Canada Sports.

Je n’ai pas pu faire de course automobile pendant quatre ans avant la W Series en raison d’un manque de financement. La W Series a relancé ma carrière, et j’ai été déçue de ma première saison avec deux abandons, donc j’espère vraiment remporter le titre cette fois.

Cette Britannique de 28 ans a déjà un beau palmarès. Elle a remporté en 2010 le Championnat britannique de formule Renault. Elle est la première femme à y arriver, un exploit qui n'est pas passé inaperçu dans la presse spécialisée, mais qui n'a visiblement pas attiré les commanditaires.

Alice Powell a remporté le Championnat britannique de Formule Renault en 2010. Photo : Twitter / Alice Powell

Alice Powell croyait avoir un bel avenir devant elle, car elle est passée en GP3 puis en F3 en 2013 (avec une 2e place au classement d'un championnat disputé en Grande-Bretagne). Mais il en coûtait plus de 800 000 $ pour être en GP3, et elle n'avait pas l'argent.

En 2014, elle s'est réfugiée en Asie, et a remporté le Championnat asiatique de formule Renault, un deuxième titre qui confirmait son talent et sa pugnacité.

Mais tout s'est arrêté brutalement par manque de budget.

Powell a dû suspendre sa carrière pendant quatre ans, de 2015 à 2018, incapable de trouver un volant à temps plein. La mort dans l'âme, elle a alors troqué le volant pour le marteau et a travaillé dans la construction.

Est arrivé le projet de la W Series en 2018, un tout nouveau championnat réservé aux femmes pilotes, tous frais payés par la série qui fait rouler des F3 monotypes. La gagnante du titre reçoit un chèque de 500 000 $ pour l'aider à poursuivre sa carrière.

Alice Powell a rangé son casque de construction et a ressorti son casque à visière. Elle a obtenu l'un des 20 volants offerts au terme d'un processus de qualification, grâce à son coup de volant qu'elle n'avait pas perdu.

Elle a marqué les esprits lors de la troisième épreuve, à Misano, en Italie, grâce à une photo qui a fait le tour du monde et qui a donné beaucoup de visibilité à la W Series.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Alice Powell décolle après un contact avec Jamie Chadwick lors de la course W Series de Misano. Photo : W Series

La Britannique a alors envoyé le message fort que les femmes pilotes de la W Series sont à prendre au sérieux.

En 2019, Alice Powell a terminé au 3e rang du classement au terme d'une saison de six courses, marquée pour elle par deux abandons, mais surtout par une victoire dans la dernière épreuve à Brands Hatch.

Grâce à la visibilité acquise, elle a pu faire une course aux États-Unis en 2019, dans le Championnat IMSA, en catégorie GTD, mais cette course s'est avérée sans lendemain sur le continent nord-américain.

En février 2020, la Britannique a obtenu un essai en formule E avec l'équipe Virgin Racing. Mais la pandémie a ensuite perturbé le cours normal des choses, l'essai en FE n'a pas eu de suite (immédiate) et la W Series a dû annuler sa deuxième saison et la repousser à 2021.

Un titre à disputer

La voici, en octobre 2021, à deux courses de remporter le titre. Elle en a remporté trois cette saison, à Spielberg, à Silverstone et à Zandvoort. Elle a amassé 109 points, autant que Jamie Chadwick.

J’attends avec impatience ce duel, je sais que ce sera très intense, croit Powell. Notre bataille a été très serrée toute la saison, et je sais à quel point Jamie est une pilote aguerrie.

C’est un circuit très technique, avec un mélange de virages serrés et de grandes courbes, explique-t-elle. Ça ressemble un peu à Silverstone, et j'ai gagné la course à Silverstone, donc j’espère que ce sera la même chose à Austin.

Alice Powell en entrevue à Radio-Canada Sports Photo : Société Radio-Canada

La W Series a convaincu la F1 de l'inclure dans son programme de course de soutien du week-end. Une chance unique pour les pilotes de montrer aux patrons de F1 ce dont elles sont capables et éventuellement de tisser des liens.

Ça montre tout l’intérêt qu’a la F1 pour la W Series, qui est encore très jeune , fait remarquer Powell.

Nous faisons nos courses devant les bonnes personnes, malheureusement, la pandémie nous empêche d’aller rencontrer les gens de la F1, se désole-t-elle, car nous travaillons dans nos paddocks respectifs, dans des bulles hermétiques en raison des restrictions sanitaires.

Vendredi, Lewis Hamilton n'a pas hésité à prendre quelques minutes dans son emploi du temps chargé pour regarder les essais de la W Series.

Lewis Hamilton, spectateur des essais de la W Series à Austin: «ces femmes sont incroyables», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Photo : Twitter / W Series

Le mentorat

Parmi les pilotes de la W Series présentes ce week-end à Austin, il y a aussi la Britannique de 18 ans Abbi Pulling. Cette jeune femme disputait cette saison le Championnat britannique de F4 (la seule femme dans ce championnat). Elle y a obtenu deux podiums, mais par manque de budget, elle a perdu son volant le 19 septembre. La W Series l'a repêchée pour la fin de saison, montrant ainsi toute son utilité pour les femmes pilotes.

La W Series lui a trouvé un volant, qu’elle mérite complètement, pour ce week-end à Austin , explique Alice Powell.

La W Series a fait ce qu’elle devait faire, soit la garder en piste, car Abbi a été deux fois championne de karting et courait cette saison en F4 avant qu’elle ne perde son volant en raison d’un manque de budget. Pas de chance.

La W Series est là pour les jeunes femmes pilotes qui vivent cette situation. Une citation de :Alice Powell, pilote britannique de W Series

Si Alice Powell est si contente de voir Abbi Pulling en W Series ce week-end, c'est qu'elle l'aide à gravir les échelons dans un rôle de mentore. Elle aide aussi en Grande-Bretagne la pilote de karting Ella Stevens, 15 ans. Une responsabilité qui lui tient à cœur et qui lui prend beaucoup de temps.

Je travaille étroitement avec elles, et j'aime le mentorat. Je sais qu’elles ont énormément de talent. Je veux les accompagner tout au long de leur cheminement et les aider à grimper les échelons jusqu’à la F1. Je veux redonner un peu de ce que j’ai appris, pour qu'elles évitent de faire les erreurs que j'ai commises, j'en ai fait pas mal , mentionne Powell en riant.

Abbi Pulling en F4 et Alice Powell (à droite) Photo : Twitter / Alice Powell

Alice Powell ne veut faire aucune erreur ce week-end, car son avenir de pilote en dépend peut-être.

Tout dépend de ce qui arrivera ce week-end, admet-elle. Je n’y ai pas pensé encore vraiment, car je me concentre à remporter le titre ce week-end. J'aurais éventuellement à réfléchir à la possibilité de revenir en W Series l’an prochain ou à trouver autre chose.

Les huit pilotes les mieux classées au classement de la saison 2021 obtiendront automatiquement leur billet pour la saison 2022.

À nouveau en formule E

L'équipe de formule E Virgin Racing a rappelé la Britannique en juillet pour lui offrir le poste de pilote d'essai (sur simulateur) : c'est une porte qui s'ouvre.

C’est clair que la W Series m’a aidée à obtenir ce poste, précise-t-elle. J’avais aussi fait un essai en piste pour l’équipe en février 2020. On avait fait du développement cette journée-là, et l’équipe avait été contente de mon travail.

Alice Powell, pilote de simulateur pour l'équipe de FE Virgin Racing devant le 10 Downing Street à Londres (résidence officielle du premier ministre britannique) Photo : Formula E / Virgin Racing

Je suis contente de l’occasion qu’on m’offre. La FE pourrait être une avenue pour moi. Je garde toutes les portes ouvertes. J’espère qu’après ce week-end, des portes vont s’ouvrir pour moi. Il faut juste que je voie ce qu’on veut bien m’offrir.

Le titre lui donnerait un budget de 500 000 $ à investir quelque part.

C’est vrai que la bourse pour la gagnante de la W Series est un gros coup de pouce, affirme-t-elle, pour poursuivre son chemin en course automobile, quel que soit ce chemin.

Mais un volant à temps plein en F2 coûte 2 millions de dollars. Il lui manque beaucoup. La formule E, avec des budgets plus raisonnables et un format de course adapté à l'énergie électrique, serait une avenue possible.

Mais si Alice Powell parle prudemment de la FE, c'est qu'elle veut d'abord piloter. Le simulateur, ça ne lui suffit pas. Elle veut continuer à montrer ce caractère trempé en piste qui a fait d'elle une des vedettes de la W Series.

Alice Powell dans sa monoplace no 27 de la W Series Photo : W Series

Par son style, elle rend hommage au numéro qu'elle a choisi, le no 27 qu'a porté en son époque Gilles Villeneuve.

Quand j’ai commencé en karting. J’ai choisi le 27, et je ne me souviens pas du tout pourquoi, mais à travers les réseaux sociaux, les gens me rappellent régulièrement que ce numéro a une valeur très spéciale en course automobile, surtout au Canada, et j’espère juste faire aussi bien [que Gilles Villeneuve] avec ce numéro.

Verra-t-on un jour Alice Powell et son numéro 27 sur le circuit Gilles-Villeneuve?

J’espère un jour pouvoir rouler sur le circuit Gilles-Villeneuve. J’ai déjà assisté au Grand Prix du Canada à Montréal comme spectatrice, mais rouler sur ce circuit qui est un de mes favoris du calendrier de F1, j’aimerais beaucoup, a conclu Alice Powell. Croisons les doigts.

Les deux dernières courses de la saison de la W Series ont lieu sur le circuit d'Austin samedi à 16 h 25 (HAE) et dimanche à 10 h 05.