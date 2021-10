Patrik Laine donne la victoire aux Blue Jackets en prolongation

Patrik Laine a mené les Blue Jackets à une victoire de 3-2 face aux Islanders de New York, jeudi soir, à Columbus, en touchant la cible en prolongation.

Laine a trompé la vigilance du gardien Ilya Sorokin à l’aide d’un tir des poignets en provenance du cercle gauche.

Elvis Merzlikins a repoussé 28 rondelles pour les Blue Jackets, qui ont gagné trois de leurs quatre premières rencontres depuis le début de la saison.

Mathew Barzal a marqué tôt en troisième période pour permettre aux Islanders de créer l'égalité, et éventuellement forcer la tenue d'une prolongation.

La recrue de 18 ans Cole Sillinger a inscrit un premier but en carrière dans la LNH et Boone Jenner a réussi son troisième de la saison pour les Blue Jackets.

Scott Mayfield a également fait bouger les cordages pour les Islanders, qui ont perdu trois de leurs quatre premiers matchs cette saison. Sorokin a conclu l'affrontement avec 24 arrêts.

Une 300e victoire pour Sergei Bobrovsky

À Sunrise, Sam Bennett a brisé l'égalité de 1-1 à mi-chemin dans le deuxième vingt et les Panthers de la Floride ont défait l'Avalanche du Colorado par la marque de 4-1.

Bennett a touché la cible pendant que Mikko Rantanen était au cachot pour avoir commis de l'obstruction.

Sergei Bobrovsky a fait 30 arrêts et a récolté un 300e gain dans la LNH.

Sam Reinhart, Carter Verhaeghe et Anton Lundell ont été les autres buteurs des Panthers, qui ont remporté leurs quatre matchs cette saison. Il s'agit du meilleur début de saison de leur histoire.

L'équipe tentera de poursuivre sur son élan samedi, à Philadelphie.

Le capitaine de l'Avalanche Gabriel Landeskog était de retour au jeu après avoir purgé une suspension de deux matchs pour avoir donné de la bande à Kirby Dach, des Blackhawks de Chicago.

Nathan MacKinnon revenait lui aussi au jeu après avoir raté deux matchs en raison du protocole de la COVID-19.

Les Capitals s'imposent face aux Devils

À Newark, Daniel Sprong a amassé un but et une aide pour aider les Capitals de Washington à vaincre les Devils du New Jersey par la marque de 4-1.

Anthony Mantha, Dmitry Orlov et Evgeny Kuznetsov ont aussi marqué pour les Capitals, qui ont infligé aux Devils leur première défaite cette saison.

Alex Ovechkin a vu sa séquence de trois matchs avec au moins un but être stoppée, mais il a tout de même récolté une mention d'assistance sur le but d'Orlov.

Lafrenière aide les Rangers à l'emporter à Nashville

Alexis Lafrenière a inscrit un but et une passe pour aider les Rangers de New York à l'emporter 3-1 face aux Predators de Nashville.

Filip Chytil et Barclay Goodrow ont aussi marqué pour les Rangers, victorieux à leurs trois derniers matchs.

Lafrenière a brisé une égalité de 1-1 au milieu de la troisième période, grâce à une superbe passe de Samuel Blais.

Lafrenière et Blais ont été les complices du but de Chytil, en première période. Goodrow a complété le travail en marquant dans un filet désert en fin de rencontre.