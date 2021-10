Les Sharks gagnent à Ottawa et restent invaincus

Labanc a fait mouche à 14:36 d'un tir sur réception, propulsant les siens vers un troisième gain en autant de matchs.

Son coéquipier Logan Couture avait créé l'égalité plus tôt dans la période, après le but de Drake Batherson au premier vingt.

Brady Tkachuk disputait un premier match cette saison après s’être entendu avec son équipe. L’attaquant américain a inscrit une passe sur le but de Batherson.

James Reimer a fait 30 arrêts pour les vainqueurs.

Cette saison, les Sharks ont marqué 11 fois et n'ont permis que quatre buts.

San Jose tentera de garder une fiche intacte vendredi soir, à Toronto.

Shane Pinto des Sénateurs a semblé se blesser à l'épaule tôt dans le match, quittant alors la patinoire. Il a fait une brève apparition en période médiane, puis il n'est pas revenu dans le match.

Jacob Markstrom blanchit les Red Wings

Jacob Markstrom a été parfait devant 33 lancers et les Flames de Calgary ont blanchi les Red Wings de Détroit 3-0.

Markstrom a enregistré le neuvième jeu blanc de sa carrière dans la LNH. Il avait alloué sept buts lors des deux premiers matchs des Flames.

Johnny Gaudreau a mis la table pour le but d'Elias Lindholm en faisant passer la rondelle entre les patins du défenseur des Red Wings Danny DeKeyser. Lindholm a saisi le disque et il a déjoué Alex Nedeljkovic d'un tir dans la lucarne.

Erik Gudbranson, qui avait obtenu une aide sur le but de Lindholm, a décoché un tir que Nedeljkovic a stoppé, mais Andrew Mangiapane a doublé l'avance des Flames, environ quatre minutes plus tard.

Matthew Tkachuk a complété la marque dans un filet désert.

Nedeljkovic a réalisé 26 arrêts pour les Red Wings, qui avaient marqué un total de 13 buts lors de leurs trois premières rencontres.

Kyle Connor marque deux fois, les Jets défont aisément les Ducks

Kyle Connor a récolté deux buts et une aide et les Jets de Winnipeg ont aisément défait les Ducks d'Anaheim 5-1.

Le capitaine Blake Wheeler et Mark Scheifele ont raté le match d'ouverture locale des Jets en raison des protocoles liés à la COVID-19.

Wheeler était asymptomatique, il a été déclaré positif et il a amorcé la quarantaine minimale de 10 jours, lundi. Scheifele a été déclaré positif mardi, mais il est asymptomatique. Il devra montrer deux tests négatifs consécutifs avant de retourner avec l'équipe.

Pierre-Luc Dubois a amassé un but et une mention d'assistance alors que Josh Morrissey et Andrew Copp ont ajouté un but chacun pour les Jets. Nate Schmidt s'est fait complice de deux filets.

Connor Hellebuyck a effectué 38 arrêts pour la troupe manitobaine, qui a signé une première victoire cette saison.

Troy Terry a été l'unique buteur des Ducks, qui disputaient le troisième match d'un voyage de quatre à l'étranger. John Gibson a cédé quatre fois en 26 lancers.