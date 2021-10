Jake Evans et Mathieu Perreault joueront face aux Hurricanes

Les attaquants Jake Evans et Mathieu Perreault seront de retour dans la formation du Canadien de Montréal, jeudi soir, face aux Hurricanes de la Caroline.

Evans avait raté le match de mardi face aux Sharks de San José en raison d'une blessure au haut du corps. De son côté, Perreault avait simplement été écarté de la formation.

Cédric Paquette et Adam Brooks seront laissés de côté cette fois-ci. Perreault se retrouvera au centre de Tyler Toffoli et de Cole Caufield, tandis qu'Evans pilotera le quatrième trio, entouré d'Artturi Lehkonen et de Joel Armia.

Pour sa part, Nick Suzuki jouera en compagnie de Mike Hoffman et de Brendan Gallagher.

Le Canadien est toujours à la recherche d'une première victoire après quatre matchs cette saison. Il n’a marqué que trois buts et en a accordé 15 depuis le début de la campagne.

Il reste 78 matchs, il n'y a pas de panique, mais il est temps de partir la machine. Tout le monde en est conscient et c'est ce que nous allons faire. Une citation de :Dominique Ducharme, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Jake Allen sera devant le filet du Canadien. Du côté des Hurricanes, Frederik Andersen devrait être le gardien partant. Les Hurricanes ont remporté leurs deux premiers matchs cette saison.

L'ancien espoir du Canadien Jesperi Kotkaniemi a été blanchi de la feuille de pointage à ses deux premières sorties avec la Caroline.

Il a accepté cet été une offre hostile d'un an et 6,1 millions de dollars de la part de sa nouvelle équipe.