Dominique Ducharme remanie les trios du Canadien

Le trio de Christian Dvorak, Jonathan Drouin et Josh Anderson est le seul à avoir survécu au remaniement. Nick Suzuki était maintenant entouré de Mike Hoffman et de Brendan Gallagher, tandis que Mathieu Perreault se retrouvait au centre de Tyler Toffoli et de Cole Caufield.

Artturi Lehkonen, Jake Evans, Cédric Paquette, Adam Brooks et Joel Armia ont effectué des répétitions au sein du quatrième trio.

Le Canadien a inscrit seulement trois buts à ses quatre premiers matchs. Il connaît son pire début de campagne depuis 1995-96, quand il avait subi la défaite à ses cinq premières sorties.

En défense, Alexander Romanov se retrouvait à la gauche de David Savard, tandis que Ben Chiarot et Chris Wideman formaient aussi un duo. Jeff Petry, Brett Kulak et Sami Niku ont effectué des rotations au sein de l'autre duo.

Le Canadien accueillera Jesperi Kotkaniemi et les Hurricanes de la Caroline, jeudi.

