John Herdman et le Canada prêts à marquer l’histoire à Edmonton

Au soccer, l’avantage du terrain, ça ne fonctionne pas toujours comme on le souhaiterait. Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine du Canada, John Herdman, croit cependant que les conditions gagnantes seront réunies lorsque le stade du Commonwealth, à Edmonton, accueillera deux matchs de qualification pour le Mondial de 2022, les 12 et 16 novembre.

C’est dans le froid, après des voyages éreintants, que le Costa Rica et le Mexique viendront tenter d’arracher de précieux points aux Rouges (2-0-4, 10 points), qui demeurent invaincus au 3e rang de la dernière phase de qualification.

Jouer la carte de la terre nordique, le Canada connaît. Mardi, en point de presse, un journaliste a notamment rappelé à Herdman un match de qualification tenu en mars 2016, au stade BC Place de Vancouver, lorsque Benito Floro était le sélectionneur canadien.

Pour cette rencontre avec les Mexicains, les organisateurs avaient cru que l’ouverture du toit du stade, en plus de la pelouse artificielle, ralentirait les visiteurs. La stratégie n’avait pas fonctionné. Le Mexique s’était imposé 3-0. Herdman, qui était alors à la tête de l’équipe féminine, s’en souvenait très bien. Le résident de la Colombie-Britannique a expliqué en riant qu’il ne fait tout simplement pas froid là-bas et que la température ne dépassera pas 15 degrés dans ce stade quand le toit est ouvert.

Edmonton, a affirmé Herdman, c’est une autre paire de manches.

John Herdman, alors sélectionneur de l'équipe féminine, avait dû se vêtir chaudement lors d'un match contre le Japon à Edmonton, le 25 octobre 2014. Photo : Getty Images / Derek Leung

J’ai affronté la Corée du Sud et le Japon ici en octobre [2013 et 2014, avec l’équipe féminine], et je pouvais à peine remuer les lèvres sur les lignes de côté, s’est souvenu le sélectionneur canadien. L’adversaire devra s’ajuster. On peut bien dire que rien n’est à l’épreuve des athlètes professionnels, mais chaque équipe a ses fragilités. Nous sommes allés à l’Azteca, avec l’altitude et la pollution. Nous sommes allés en Jamaïque, avec l’humidité et la chaleur. Ce sont de petits avantages pour l’adversaire, ça entre dans la tête des joueurs.

Nous aurions pu jouer en Colombie-Britannique sous un toit. Nous aurions pu retourner à Toronto. Mais nous croyons que c’est ici que nous allons marquer l’histoire. Une citation de :John Herdman, sélectionneur, équipe nationale masculine du Canada

Ces deux rencontres à domicile sont assurément cruciales. Le 12 novembre, pendant que le Panama (4e à deux points du Canada) jouera un match prenable, mais néanmoins compliqué au Honduras, les Rouges pourront creuser un gouffre de sept points entre eux et leurs adversaires du moment.

Quatre jours plus tard, ils affronteront une équipe mexicaine qui reviendra d’un match on ne peut plus important aux États-Unis, deux fuseaux horaires à l’est d’Edmonton.

Herdman s’attend cependant à ce que les deux rivaux du Canada puissent compter sur l’appui de supporteurs en déplacement ou issus des communautés établies ici. Il souhaite donc un stade du Commonwealth plein à craquer, drapé de rouge et rempli non seulement d’amoureux du ballon rond, mais aussi d’amateurs de hockey, d’amateurs de basketball, de patriotes et, pourquoi pas, de Canadiens d’origine mexicaine assez convaincus par ce que nous avons fait à l’Azteca pour porter notre maillot .

Nous avons besoin de cet appui qui nous propulsera au prochain niveau, a ajouté Herdman. Une récolte de six points pourrait nous mener en tête du groupe. C’est un nouveau Canada qui n’a pas seulement l’intention de se qualifier pour la Coupe du monde. Il veut gagner le groupe de qualification en CONCACAF.

Avec ce que montre l’équipe canadienne depuis des mois, l’ambition semble fondée, d’autant plus que sa grande vedette sera sans doute gonflée à bloc.

Alphonso Davies, qui a inscrit un somptueux but contre le Panama le 13 octobre, à Toronto, représentera le Canada dans la ville où il a grandi pour la toute première fois.

Un joueur de ce talent et de cette qualité, ça n’arrive qu’une fois par génération, a soutenu Herdman. Il est prêt. Je crois qu’il n’a pas besoin de motivation, mais 55 000 personnes pourraient le pousser à marquer quelques buts de plus.

Ces deux matchs à Edmonton seront les derniers des Canadiens en 2021. Du 27 janvier au 30 mars 2022, ils se rendront au Honduras, au Salvador, au Costa Rica et au Panama, en plus d’accueillir les États-Unis et la Jamaïque, dans l’espoir de se qualifier pour une première Coupe du monde masculine depuis 1986.

Les trois premiers du groupe obtiendront leur billet pour le Qatar, tandis que l’équipe de 4e place devra jouer une série aller-retour contre un rival d’un autre continent.