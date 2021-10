Les Dodgers reviennent de l’arrière pour battre les Braves, 6-5

Associated Press

Associated Press

Cody Bellinger a frappé un circuit égalisateur de trois points et Mookie Betts a réussi un double brisant l'égalité, mardi, alors que les Dodgers de Los Angeles ont défait les Braves d'Atlanta 6-5.

Atlanta mène la série de championnat de la Nationale 2-1.

Avec le score 5-2 en faveur des Braves en huitième, Bellinger a envoyé un lancer de Luke Jackson par-dessus la clôture du champ droit, enflammant les partisans. D'autres spectateurs avaient déjà quitté le stade quelques instants plus tôt.

Chris Taylor a frappé un simple, a volé le deuxième but et s'est rendu au troisième sur un retrait à l'avant-champ de Matt Beaty.

Betts a suivi avec un double productif contre Jesse Chavez, au champ centre droit.

Avec une foule debout et agitée en neuvième, Kenley Jansen, neuvième lanceur utilisé par les Dodgers, a retiré sur des prises les trois frappeurs des Braves pour obtenir le sauvetage.

Los Angeles a utilisé un total de 15 lanceurs au cours des deux premiers matchs.

Après avoir été ébranlés par deux défaites consécutives à Atlanta, les Dodgers sont rentrés chez eux, où ils ont dominé les Braves ces dernières années.

Les Braves n'ont pas gagné au Dodger Stadium depuis le 8 juin 2018. Ils donnaient l'impression de pouvoir mettre fin à ce dérapage après avoir pris l'avance 5-2 en cinquième.

Mais les Dodgers, qui ont accumulé 106 victoires en saison, ont organisé un autre retour improbable, comme ils l'ont fait si souvent en séries éliminatoires.

Ils ont battu Saint Louis dans leur duel à élimination directe, puis ont éliminé San Francisco en cinq matchs lorsque Bellinger a brisé l'égalité grâce à un simple en neuvième manche pour accéder à la série de championnat de la Nationale.

L'an dernier, les Dodgers étaient revenus d'un déficit de 3-1 pour battre les Braves dans la série de championnat de la Nationale. Les Braves ont construit leur avance en frappant 12 coups sûrs, dont plusieurs simples.

Freddie Freeman est sorti de son marasme, réussissant trois coups sûrs en quatre présences en plus d'ajouter un but sur balles et de marquer un point. Il sortait ainsi d'une séquence de sept retraits sur des prises en huit présences au cours des deux premiers matchs.

Le quatrième match aura lieu mercredi au Dodger Stadium.