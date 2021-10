Les Sabres de Buffalo restent invaincus en trois matchs

Associated Press

Associated Press

Jeff Skinner et Tage Thompson ont marqué à 23 secondes d'intervalle au troisième tiers, mardi, aidant les Sabres de Buffalo à l'emporter 5-2 contre les Canucks de Vancouver.

Kyle Okposo et Zemgus Girgensons ont chacun ajouté un but et une passe, tandis que Craig Anderson a fait 32 arrêts.

Rasmus Asplund a été l'autre buteur des Sabres, qui ont un dossier de 3-0 pour la première fois depuis 2008.

L'équipe tentera de garder cet élan vendredi à la maison, contre Boston.

Bo Horvat et Justin Dowling ont marqué pour les Canucks. Thatcher Demko a repoussé 38 tirs, dans le quatrième match d'un voyage de six rencontres.

À lire aussi : Travis Hamonic des Canucks de Vancouver en congé pour raisons personnelles

Skinner a brisé l'impasse de 2-2 à 3:33 en troisième période, profitant d'un rebond. Buffalo prenait alors l'avance pour la première fois dans le match.

Brock Boeser des Canucks était de retour au jeu après une absence de trois matchs, en raison d'une blessure à la nature non spécifiée.

Les Canucks vont disputer leur prochain match jeudi, à Chicago.

Un doublé d'Evgeny Kuznetsov et un autre but d’Ovechkin

Evgeny Kuznetsov a inscrit ses deux premiers filets de la saison et les Capitals de Washington ont défait l'Avalanche du Colorado 6-3, mardi.

Alexander Ovechkin a logé une rondelle dans un filet désert, obtenant un 734e but. Kuznetsov a été un de ses complices.

Ovechkin et Kuznetsov mènent les Capitals avec cinq points chacun cette saison.

Anthony Mantha (un 100e but en carrière), Nick Jensen et Nic Dowd ont aussi fait mouche pour les vainqueurs. Ilya Samsonov a stoppé 24 tirs.

J.T. Compher, Darren Helm et Mikko Rantanen ont riposté pour le Colorado - en désavantage numérique, à forces égales et en supériorité.

Darcy Kuemper a été battu cinq fois en 38 tirs.

Ovechkin prenait part à un 1200e match de saison régulière. Il est le cinquième joueur actif à atteindre ce plateau.

Washington disputera un premier match à l'étranger jeudi, à Newark.