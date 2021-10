Mike Bossy combat un cancer du poumon

Âgé de 64 ans, Mike Bossy, a révélé être atteint du cancer du poumon et qu’il devra subir des traitements.

Analyste depuis six ans à TVA Sports, l’ex-hockeyeur a écrit une lettre aux auditeurs du réseau pour expliquer son absence.

Aujourd'hui, c’est avec un grand chagrin que je dois me retirer de vos écrans, pour une pause obligée, écrit-il dans sa lettre publiée sur le site de TVA Sports. Un arrêt nécessaire pendant lequel je devrai recevoir des traitements pour un cancer du poumon. 1-0 pour l’instant, mais je n’ai pas dit mon dernier mot...

Je peux vous assurer que j’ai l’intention de me battre avec toute la détermination et toute la fougue que vous m'avez vu déployer sur la glace et dans mon jeu. Cette même détermination qui m’a aidé à accomplir mes rêves et compter mes buts, celle qui m’a propulsé au sommet de mon sport, à l’époque où je chaussais encore mes patins. Une citation de :Mike Bossy

Celui qui a passé toute sa carrière avec les Islanders de New York affirme être obligé de prendre un pas de recul, mais compte revenir plus fort.

Il souligne que les amateurs et les spectateurs auront une place particulière dans ses pensées et seront une source de motivation. Il souhaite toutefois vivre ces moments difficiles en privé.

Mike Bossy en 2008 Photo : Getty Images / Jim McIsaac

Comme les athlètes qui s’apprêtent à livrer la performance de leur vie, j’aurai besoin de toutes mes forces et de toute ma concentration. Entouré de ma famille et de mes amis, je souhaite préserver cet espace sacré et paisible, loin des caméras et des entrevues. J’ai confiance que je pourrai compter sur votre discrétion et votre compréhension.

Le célèbre no 22 a commencé sa carrière professionnelle en 1977 avec les Islanders. Il était un excellent marqueur, comme en font foi ses statistiques.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il a inscrit 53 buts lors de sa saison recrue, recevant par le fait même le trophée Calder. Il a été le deuxième joueur de la ligue, après Maurice Richard, à compter 50 buts en 50 matchs. En 10 ans, il a eu cinq saisons de plus de 60 buts (à égalité avec Wayne Gretzki) et il est le seul joueur de la LNH à avoir inscrit 50 buts et plus lors de neuf saisons d’affilée. Il a également remporté quatre fois la Coupe Stanley.

Des problèmes de dos l’ont forcé à prendre sa retraite en 1987.