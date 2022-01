Une performance en or pour Piper Gilles et Paul Poirier

Les Ontariens de 29 ans, médaillés de bronze aux derniers Championnats du monde, ont gagné la faveur des juges avec leur programme libre sur le thème Long and Winding Road, de Paul McCartney.

Ils ont obtenu la meilleure note de la soirée, soit 125,32, pour porter leur cumulatif à 210,97. Ils s’étaient également classés premiers vendredi, lors du programme court.

La performance en or de Gilles et Poirier! Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons fait aujourd’hui, a lancé Gilles. Nous avons tous les deux senti que ce n’était pas notre meilleure performance. Nous essayons d’apprendre à contrôler notre nervosité. Nous n’avons pas l’habitude de patiner derniers au programme libre et d’être premiers après le programme court.

« On doit vraiment mieux gérer la nervosité. Mais nous sommes fiers. Et de patiner à nouveau devant les Canadiens était formidable. Ça nous a vraiment manqué. » — Une citation de Piper Gilles

Gilles et Poirier, qui sont les champions canadiens, avaient triomphé lors de la dernière édition de cette compétition, en 2019.

Cette fois-ci, ils ont devancé les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri (200,05), qui ont mérité la médaille d’argent. Les Espagnoles Olivia Smart et Adrian Diaz (192,93) ont obtenu le bronze.

Nous avons été en mesure de garder notre calme malgré un départ chancelant , a analysé pour sa part Poirier, qui est originaire d'Ottawa.

Deux autres couples de danseurs canadiens prenaient part à l’épreuve de danse rythmique. Les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (179,07) ont conclu au sixième rang. Pour leur part, la Britanno-Colombienne Haley Sales et le Manitobain Nikolas Wamsteeker (156,56) ont dû se contenter du 10e échelon.

James et Radford au pied du podium

Chez les couples, Vanessa James et Eric Radford (187,92) ont obtenu le meilleur résultat canadien en terminant quatrièmes, à moins de deux points de la troisième marche du podium.

James et Radford en étaient seulement à une troisième compétition internationale depuis qu’ils ont commencé à patiner ensemble au printemps dernier. Malgré des erreurs d’exécution sur deux sauts, ils constatent une progression dans leur patinage.

On se sent plus forts et plus à l’aise à chaque compétition, a indiqué James. Certains des éléments de notre programme sont meilleurs, mais on doit encore travailler pour arriver à présenter un programme sans erreurs. Nous savons que nous pouvons très bien livrer ces éléments.

James et Radford au pied du podium! Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Comme ils l’avaient fait vendredi lors du programme court, les Chinois Sui Wenjing et Han Cong ont dominé la compétition. Les médaillés d’argent des Jeux de Pyeongchang et des derniers Championnats du monde de patinage artistique ont présenté un programme long quasi sans faille, qui leur a valu 145,11 points.

Ils ont conclu avec un cumulatif de 224,05, soit près de 30 points devant les Russes Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin (193,08). Ces derniers ont réussi à maintenir le deuxième rang obtenu la veille pour s’emparer de la médaille d’argent.

Les Américains Ashley Cain-Gribble et Timothy Leduc (189,90), qui étaient sixièmes au classement provisoire, ont raflé la médaille de bronze. Les juges leur ont attribué 128,22 points pour leur programme long, le deuxième meilleur de la journée après celui des Chinois.

Les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (180,25) ont glissé du quatrième au sixième rang après leur programme libre. Des erreurs d’exécution, dont un porté raté à la fin de leur prestation, ont miné leur chance de médaille.

L’autre couple canadien en lice, celui formé des Québécois Lori-Ann Matte et Thierry Ferland, a conclu au septième rang avec un cumulatif de 168,81.

Chen au-dessus de la mêlée

Chez les hommes, l’Américain Nathan Chen l’a emporté avec une nette longueur d’avance sur ses rivaux. En tête après le programme court, le triple champion du monde a livré une performance étincelante lors du programme long, qui lui a valu 200,46 points.

L’Américain de 22 ans a conclu avec un cumulatif de 307,18, soit 48 points devant son compatriote Jason Brown (259,55), qui a mis la main sur la médaille d’argent. Le Russe Evgeni Semenenko (256,01) a complété le podium.

Troisième après le programme court, le Canadien Keegan Messing (238,34) a fini au cinquième rang. Le patineur de 29 ans a bien entrepris son programme long avant de se cogner le visage sur la glace lors d’une chute. Il a commis plusieurs erreurs par la suite et a enregistré la 10e note du programme long (145,06).

J’ai voulu continuer et laisser les erreurs derrière. Mais honnêtement, je me sentais un peu ébranlé , a confié Messing.

Pour leur part, les Ontariens Conrad Orzel (222,75) et Roman Sadovsky (217,73) ont terminé en 9e et 12e places.

Une sixième place pour le Canadien Conrad Orzel! Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Chez les femmes, la Russie a de nouveau dominé. Kamila Valieva a été sacrée championne, grâce à une grandiose performance évaluée à 265,08 par les juges. Ses compatriotes Elizaveta Tuktamysheva (232,88) et Alena Kostornaia (214,54) suivent dans l'ordre.

Ce grand prix était le premier rendez-vous international de patinage artistique à se tenir en sol canadien en près de deux ans.