Panarin coule les Leafs en prolongation

Artemi Panarin a fait bouger les cordages en prolongation et les Rangers de New York ont battu les Maple Leafs de Toronto 2-1, lundi soir.

Mika Zibanejad a ajouté un but et une mention d'aide pour les Rangers, pour son 100e match de plus d'un point dans la LNH. Igor Shesterkin a réalisé 40 arrêts.

Michael Bunting a répliqué pour les Maple Leafs, qui ont vu Jack Campbell repousser 21 rondelles.

Panarin a donné la victoire aux Rangers à 3:48, lors d'une excitante période de prolongation. Il a accepté une passe de Zibanejad avant de déjouer Campbell du côté du bloqueur.

Auston Matthews a fait ses débuts cette saison pour les Maple Leafs, après avoir raté les trois premières rencontres de la saison parce qu'il soignait une blessure au poignet gauche.

Il s'agissait de la première visite d'un club américain de la LNH au Scotiabank Arena depuis le 9 août 2020. Les Blue Jackets de Columbus avaient alors éliminé les Maple Leafs lors de la série de qualification de la LNH.

Les Flyers gâchent le retour de Dave Hakstol

Carter Hart a stoppé 24 tirs et les Flyers ont gâché le retour à Philadelphie de l'entraîneur-chef Dave Hakstol en écrasant le Kraken de Seattle 6-1, lundi soir.

Derick Brassard a récolté un but et deux aides pour les Flyers. Travis Konecny, Joel Farabee et Justin Braun ont tous amassé un but et une mention d'assistance.

Claude Giroux et Ryan Ellis, avec son premier but dans l'uniforme des Flyers, ont aussi fait mouche.

Carson Soucy a marqué le premier but par un défenseur de l'histoire du Kraken. Philipp Grubauer a cédé cinq fois en 20 lancers et il a été remplacé par Chris Driedger, qui a alloué un but en sept tirs.

Hakstol a été embauché comme entraîneur-chef des Flyers en 2015 et il a été congédié en décembre 2018, après avoir compilé une fiche de 134-101-42.

Les Flyers ont inscrit trois buts en première période et ils ont dominé le Kraken. Les défenseurs Ellis et Braun ont accentué l'avance de leur troupe au deuxième vingt, chassant Grubauer de la rencontre.