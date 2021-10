Le planchiste Maxence Parrot décoré par l’Assemblée nationale

C'est la ministre déléguée à l'Éduction et ministre responsable de la Condition féminine Isabelle Charest qui a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à Maxence Parot, lors d'un hommage rendu dans son bureau de circonscription.

Députée de Brome-Missisquoi, d'où l'athlète Bromontois est originaire, Isabelle Charest souhaitait souligner l'exemple de détermination, de courage et de résilience qu'incarne le planchiste.

De voir non seulement comment il a affronté sa maladie, mais aussi la façon dont il est revenu à la compétition, est un bel exemple de résilience dans un contexte où on a tous besoin de modèles positifs. Il mérite deux fois plutôt qu'une cette médaille!

La médaille de l'Assemblée nationale est une récompense décernée par les députés de la province à des personnalités qui méritent la reconnaissance de la société québécoise pour leur carrière, travaux ou engagements.

Médaillé d'argent à l'épreuve du slopestyle en surf des neiges aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, où Isabelle Charest avait été chef de mission de l'équipe canadienne, Parrot a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin de stade IIA quelques mois après sa participation aux JO. Il avait alors 24 ans.

C'est certain que de recevoir une reconnaissance et qu'on me dise que je suis inspirant, qu'on admire mon parcours de vie, ça représente encore plus. Depuis mon cancer, j'ai redéfini ma vie et mes valeurs, donc de recevoir une reconnaissance par rapport à ça me touche profondément.

Une citation de :Maxence Parrot