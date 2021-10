Invité à participer à la baladodiffusion Tellement soccer, Wilfried Nancy s’est ouvert sur son parcours qui l’a amené jusqu’à Montréal. Né en France, il a beaucoup voyagé avec son père qui était alors dans la Marine nationale. Ce parcours aura forgé l’homme, le joueur, mais aussi l’entraîneur qu’il est devenu par la suite.

Tous les deux ans, nous changions de pays. J'ai eu la chance de découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Aujourd'hui, ça me sert beaucoup. Je suis capable d'avoir davantage une ouverture d'esprit. Je réussis à comprendre un peu plus les gens , explique celui qui se qualifie en quelque sorte de citoyen du monde.

Après une carrière comme joueur de deuxième et troisième divisions en Europe, Wilfried Nancy est d’abord débarqué à Montréal avec comme projet d’y demeurer pendant un an. Il est finalement tombé en amour avec la Ville et il n’a plus jamais fait marche arrière.

Il n'a pris aucun raccourci. Il a été entraîneur à tous les niveaux, en passant notamment par les équipes du Québec et par le programme sport-études du Collège Français. Il faisait partie de cette équipe, avec Philippe Eullafroy et Jason Di Tullio entre autres, qui a bâti ce qui allait devenir l’Académie de l’Impact de Montréal. Il a grandi tranquillement comme entraîneur, peaufinant son style.

J'ai eu la chance de pouvoir me construire en tant qu'entraîneur. J'ai fait des essais et des erreurs. Pendant les 10 ans que j'ai passés avec le club, j'ai pu expérimenter beaucoup. J'ai mis des choses en place, j'ai clarifié ma vision , soutient l'homme de 44 ans.

Wilfried Nancy, Rémi Garde et l'équipe d'entraîneurs de l'Impact de Montréal en 2018 Photo : Impact de Montréal

Celui qui a fait ses débuts au sein de l’organisation en 2011 s’imaginait devenir entraîneur de la première équipe depuis longtemps. Lorsque Thierry Henry a annoncé qu’il quittait le navire moins de deux semaines avant le début du camp d'entraînement, il n'était pas question de passer à côté de cette occasion.

Dans la vie, c'est une question de moments. J'avais l'ambition d'être entraîneur de l'équipe un peu plus tôt, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Après, quand Thierry Henry a décidé de quitter le club pour de bonnes raisons, j'étais surpris. Dans les discussions passées, Olivier Renard savait que j'avais peut-être le potentiel pour avoir l'équipe , raconte-t-il.

On a eu deux ou trois discussions par rapport à ça. Au bout de la deuxième, je l'ai senti (que j'avais le poste). J'ai pensé à quand j'ai commencé à passer mes diplômes, j'ai pensé au fait que je suis arrivé au summum, j'ai pensé à tout ce que j'ai traversé, le fait que je sois sorti de ma zone de confort pour venir dans un pays que je ne connaissais pas. C'est ce que j'apprends à mes enfants. Il faut prendre des risques dans la vie. Une citation de :Wilfried Nancy

Wilfried Nancy avoue tout de même avoir été refroidi par l’offre initiale. Celui qui est père de deux enfants n’avait alors aucune garantie que son contrat allait s’étendre au-delà de l’actuelle saison.

J'avoue que je ne m'attendais pas à un an. Je voulais tout simplement avoir comme les autres. Après avoir discuté, j'ai compris pourquoi. Après avoir démontré mon travail, Olivier est revenu assez rapidement pour me prolonger. J'ai toujours eu des défis dans ma vie alors j'essaie de les relever , confie-t-il.

Wilfried Nancy Photo : Gracieuse de l'Impact de Montréal

Pendant une dizaine d’années, Wilfried Nancy vivait avec l’ambition de progresser au sein de l’organisation. Aujourd’hui, il se retrouve au sommet de la pyramide. Il ne peut que tomber, et il en est bien conscient.

Ça fait partie du métier, reconnaît-il. Bien sûr que j'aimerais rester au club pendant encore dix ans. Après, je ne le contrôle pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de laisser mon empreinte ici. J'ai la fierté d'avoir grandi avec ce club-là.