Célébration et retrouvailles pour les joueuses canadiennes

L'équipe canadienne de soccer féminin, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier, se prépare à jouer deux matchs à Ottawa et à Montréal dans le cadre de la Tournée de célébration.

Ce sera la première fois que les joueuses se réuniront depuis leur médaille d'or à Tokyo et qu'elles auront l'occasion de fêter avec leurs partisans canadiens. La joueuse Desiree Scott, 34 ans, espère gagner ces matchs évidemment, mais aussi célébrer cette victoire historique.

Nous sommes sur un nuage! Je me pince encore. La dernière fois que nous avons joué au Canada c'était en 2019. Il y a quelque chose de différent de porter l'uniforme rouge du pays devant nos partisans. Une citation de :Desiree Scott

Desiree Scott montre sa médaille d'or remportée aux Olympiques de Tokyo 2020 à son retour des Jeux de Tokyo. Photo : Radio-Canada / Jill Coubrough

Même chose pour la championne Deanne Rose qui qualifie cette tournée de retrouvailles avec ses compatriotes canadiennes et les admirateurs de partout au pays.

C'est excitant de jouer devant nos partisans surtout avec notre médaille d'or à Tokyo. Après les Jeux, tout le monde a quitté rapidement et avec les restrictions de la COVID-19, nous n'avons pas eu la chance de célébrer comme il se doit, a mentionnée Rose.

Les championnes olympiques ne réalisent pas encore l'ampleur de leur victoire. Elles sont fières d'être devenues des modèles inspirant de nombreuses jeunes joueuses de soccer au Canada. Desiree Scott et Deanne Rose sont aussi très heureuses d'avoir fait briller le soccer canadien à l'international et d'être maintenant prises au sérieux.

Nous étions souvent les sous-estimées, maintenant ça ne sera plus le cas. Une citation de :Deanne Rose

Une médaille qui est la preuve que tout est possible pour la triple médaillée olympique Desiree Scott qui pensait prendre sa retraite après les Jeux. Mais d'avoir remporté les grands honneurs l'a rendue encore plus indécise face à son avenir.

J'ai eu une année très difficile avec la COVID-19 et le report des Jeux, analyse Scott. Je pensais me retirer après Tokyo, mais j'ai retrouvé la flamme pour mon sport grâce à notre médaille d'or. Paris est seulement dans deux ans, c'est une option que je ne mets pas de côté.

La première de ces deux rencontres contre la Nouvelle-Zélande aura lieu dans la capitale fédérale à la Place TD, le samedi 23 octobre.

Les Canadiennes affronteront également les Kiwis sur la pelouse du stade Saputo le mardi 26 octobre.

Ces matchs serviront de préparation pour la Coupe du monde de 2023, présentée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Soccer Canada a indiqué que plus de 13 000 spectateurs pourront assister au match à Montréal, et plus de 18 000 à Ottawa.