Après une année « merveilleuse », Katerine Savard n’est pas prête à laisser son sport

Katerine Savard se prépare pour les dernières épreuves de l'International Swimming League (ISL), aux Pays-Bas, et pour les Championnats du monde en petit bassin, qui ont lieu en décembre à Abou Dhabi. La Québécoise a accepté de répondre aux questions de Radio-Canada Sports sur l'année qu'elle vient de vivre, et qui lui donne envie de continuer à nager.

Après une coupure franche en 2018, salutaire, et beaucoup de remises en question, l'athlète de 28 ans a obtenu contre toute attente en juin sa place au sein de l’équipe canadienne pour les Jeux de Tokyo.

Mary-Sophie Harvey et Katerine Savard à Tokyo pendant les Jeux olympiques Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Sa place dans les demi-finales du 200 m papillon a prouvé qu’elle fait encore partie des meilleures du monde.

Je ne croyais pas être encore dans la piscine à ce moment-là dans ma vie, explique-t-elle doucement. Les dernières années m’ont surpris moi-même. Je suis vraiment heureuse de comment ça se passe en ce moment. Je ne savais pas non plus si j’allais continuer après les Jeux olympiques.

Sa qualification lui a aussi permis d’être recrutée par l’équipe professionnelle des Condors de Cali, en ISL.

Et Savard a fait sentir sa présence. Le 17 septembre, à Naples, en Italie, elle a terminé deux fois 3e, au 200 m papillon et au 200 m libre, ce qui a donné des points à son équipe qui se bat pour le premier rang du classement.

C’est la fin de la saison, et les équipes disputent les séries éliminatoires (un peu comme dans la LNH). Une expérience qu’elle apprécie à sa juste valeur.

C’était une belle opportunité pour moi. J’ai embarqué là-dedans et je suis vraiment contente de comment ça se passe, affirme-t-elle. C’est une expérience qui est totalement différente de ce que j’avais connu.

L’équipe des Condors, basée à San Francisco, est 2e au classement de la ligue à ce stade-ci des séries éliminatoires qui ont lieu depuis septembre. L’ISL offre des bourses et paie des salaires aux athlètes qui viennent de partout dans le monde.

La journée même, les entraîneurs décident de leur alignement, avec les nageurs qu’ils ont dans les mains, en fonction des forces. Ils ne me mettront jamais dans une épreuve de brasse. Ça, c’est sûr, car je vais faire perdre des points à l’équipe , lance-t-elle en riant.

J’ai été repêchée pour mon papillon et mon crawl. À tous les matchs, j’ai nagé le 200 m papillon, mais on a une fille qui n’était pas présente aux playoffs, mais elle sera en demi-finale. Et elle a gagné une médaille olympique au 200 m papillon. Donc, ça se peut très bien qu’ils me tassent du 200 m papillon.

Que des points et du plaisir

Les bonnes performances ne donnent pas de médaille, mais des points pour l'équipe. Dans la première semaine de novembre, Katerine Savard retrouvera ses coéquipiers des Condors aux Pays-Bas pour les demi-finales. La ligue garde les quatre équipes du haut du classement pour disputer les finales qui auront lieu en décembre.

On est loin des compétitions de la FINA, bien que prestigieuses, qui ne rapportent que des marques de reconnaissance aux athlètes.

Les nageurs avaient besoin de quelque chose de nouveau. On était un des sports qui n’avaient aucune ligue un peu professionnelle internationale. C’est des équipes de partout dans le monde qui recrutent des nageurs de partout dans le monde. Dans mon équipe, il y a 14 nationalités, c’est le fun, car on rencontre plein de personnes de différents pays, donc j’adore ça. On est seulement deux Québécoises. Moi, c’est ma première année, l’autre, c’est Mary-Sophie Harvey, c’est sa troisième année.

Les Condors de Cali de 2021 avec Caeleb Dressel Photo : ISL

La grande vedette de l’équipe des Condors, c’est l'Américain spécialiste du papillon Caeleb Dressel, septuple champion olympique et 13 fois champion mondial.

L’ISL me permet de pouvoir compétitionner à un haut niveau, de pouvoir m’entraîner aussi avec les meilleurs au monde. C’est de l’expérience qui est très, très riche. Je me suis entraînée avec d’autres entraîneurs, ils m’ont apporté plusieurs choses nouvelles.

Toutes les dépenses de déplacement et sur place sont payées par la ligue. Les athlètes reçoivent un salaire. À cela s‘ajoutent des montants en fonction des courses disputées.

Juste avoir un petit revenu et juste vivre l’expérience, c’est ce qui me plaît beaucoup , affirme la Québécoise.

Tout le monde ne peut pas vivre de ça, moi, je ne pourrais pas. On a un salaire annuel, on parle de 7000 $, mais plus tu nages d’épreuves individuelles, plus tu vas faire des points, plus tu vas gagner de l’argent, plus ton équipe va se rendre loin aussi, plus tu vas pouvoir faire de l’argent.

L’expérience acquise dans l’ISL apporte aussi à Katerine Savard quelques outils de plus pour préparer les Championnats du monde en petit bassin à Abou Dhabi.

Je vais retrouver l’équipe canadienne. C’était encore une surprise d’être sélectionnée pour ces Championnats du monde. Oui, j’avais fait la job que je devais faire en termes de performances aux qualifications olympiques et aux Jeux olympiques, mais ils prenaient vraiment une petite équipe. J’ai quand même été choisie pour mon 100 m papillon, et je pense que j’ai aussi le potentiel de pouvoir faire tous les relais. Individuellement, je ne m’attends pas à gagner une médaille.

Je n’ai rien à prouver à personne. Je veux avoir du plaisir et me dire que ça clôture une merveilleuse année. Une citation de :Katerine Savard, nageuse olympique, spécialiste du papillon

De plus, ces Championnats du monde lui permettront de se jauger à l'aube de la saison en grand bassin.

Ça va me donner une bonne idée de mon niveau. Mais bon, la saison en grand bassin, c’est quand même assez différent, rappelle-t-elle. Je vais devoir me retrouver des objectifs en grand bassin, c’est sûr.

Plus jamais la peur

Katerine Savard a souffert après les Jeux de 2016, où elle a remporté une médaille de bronze au relais. Elle était grugée par l’angoisse de décevoir. Elle a souffert au point de devoir tout arrêter en 2018 et de partir à l’autre bout de la planète pendant des semaines sans itinéraire.

Je ne veux juste pas avoir peur. Avoir peur de nager et avoir peur de décevoir les autres. Ce qui m’est déjà arrivé, et ce qui est probablement arrivé à tous les athlètes à un moment dans leur vie. Je ne veux pas revivre ça. C’est clair. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma carrière d’arrêter à ce moment-là parce que si j‘avais continué, je ne sais pas ce que je serais devenue (rire)…

Katerine Savard Photo : Maxime Cormier/Némésis Films

En 2018, je n’aimais plus ça nager. Le sport m’apportait beaucoup plus de tristesse que de bonheur. Je pleurais bien plus que j’avais de sourires, se souvient-elle. Si je suis encore dans l’eau en ce moment, c’est que j’ai le sourire. La natation ne me fait pas la même tristesse qu’elle m’a déjà faite par le passé, et c’est important que je ne me rende pas là. Il faudrait que j’arrête avant ça.

Pour déjouer la tristesse, l'athlète de 28 ans a ses amours . Pendant l'entretien, son chat Henri lui a réclamé un câlin. Petit moment de tendresse.

J'ai deux chats, et ils m'ont sauvé la vie au cours des années plus difficiles , admet-elle volontiers.

Katerine Savard et son chat Henri Photo : Société Radio-Canada

Pas question de se projeter vers les Jeux olympiques de 2024, même si ce rendez-vous approche rapidement. Le piège est tendu.

Peut-être que c’est de la protection émotionnelle, mais on dirait que je n’ai pas envie d’y penser. Si je donne une réponse, ça va me mettre automatiquement de la pression envers moi-même. Et c’est ce que je n’ai pas envie de vivre. Peut-être qu’à l’intérieur de moi, je sais la réponse, mais je ne veux pas me l’avouer. Mais je n’ai pas envie de prendre cette décision-là.

Pour ne pas tomber dans le piège, elle équilibre sa vie. Il y a la natation, mais il y a aussi l’enseignement et un nouveau cycle d’études, en travail social cette fois.

J’ai mon diplôme, je vais souvent dans les classes comme suppléante. Premièrement, ça me fait un revenu, c’est important. Et aussi, ça me fait du bien d’avoir autre chose que juste la natation. Quand ça ne va pas bien dans la natation, juste rentrer dans une classe avec les enfants qui sont heureux, j’adore ça.

Katerine Savard a beaucoup mûri dans les dernières années. Elle sent bien qu'elle a encore des choses à vivre avant de faire son entrée dans le marché du travail en enseignement.

Je vais le faire à temps partiel au début, mais je n’ai pas envie d’être pressée d’avoir ma propre classe. Ça va peut-être choquer des gens, mais je ne suis pas pressée d’avoir un métier, d’être settée dans ma vie, d’avoir une vie stable, se risque-t-elle à dire. Je pense que j’ai encore beaucoup de choses à vivre.

Je partirai ma vie plus tard que les autres.

Katerine Savard vit déjà une vie exceptionnellement riche grâce à la natation. Elle ne souhaite simplement pas clore pour l'instant ce chapitre et passer au suivant.