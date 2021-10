La neuvième manche sourit encore aux Braves, les Dodgers en difficulté

Rosario a frappé le premier lancer du releveur Kenley Jansen en direction du joueur d'arrêt-court Corey Seager, qui n'a pas su maîtriser le court bon, permettant à Dansby Swanson de marquer le point décisif.

Les Braves perdaient 4-2 en huitième manche lorsqu'ils ont amorcé une poussée de deux points pour niveler le score. Rosario a une fois de plus été au cœur de l'attaque d'Atlanta.

Le voltigeur des Braves a frappé un simple et a atteint le deuxième coussin à la suite d'une chandelle de Freddie Freeman. Ozzie Albies a placé une balle en lieu sûr et Rosario a effectué une superbe glissade pour éviter le gant du receveur Will Smith et ainsi réduire l'écart à 4-3.

Au lancer suivant, Austin Riley a claqué un double qui a poussé Albies à la plaque. Les deux points ont été produits aux dépens du lanceur Julio Urias, qui a signé 20 victoires cette saison.

Les Braves avaient aussi brisé une égalité en neuvième manche lors du premier match, samedi, à la suite d'un simple de Riley.

Champions en titre de la Série mondiale, les Dogers ont donné le ton en première manche lorsque Mookie Betts a réussi un simple d'entrée de jeu. Seager a suivi avec un circuit de deux points contre l'artilleur Ian Anderson.

Les Braves ont créé l'égalité en quatrième manche, faisant goûter la même médecine au partant Max Scherzer. Riley a soutiré un but sur balles avant que Joc Pederson frappe une longue balle au champ droit.

Les Dodgers ont repris une avance de deux points en septième manche, après avoir profité des largesses des lanceurs des Braves.

Anderson a accordé deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches de travail. Le releveur Will Smith a hérité de la victoire.

Scherzer n'a lancé que pendant quatre manches et un tiers, accordant deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles. La défaite est allée au dossier de Brusdar Graterol, qui a permis un simple pour amorcer la neuvième manche.