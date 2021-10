La jeune Paula Badosa est la nouvelle championne d’Indian Wells

Associated Press

Associated Press

L'Espagnole a triomphé sur la Bélarusse en trois manches de 7-6 (7/5), 2-6 et 7-6 (7/2)

Badosa a répété l'exploit de la Canadienne Bianca Andreescu, en 2019, et de l'Américaine Serena Williams, en 1999, championnes du tournoi à leur première présence.

Pour Badosa, il s'agit du deuxième titre de sa carrière, après son triomphe à Belgrade plus tôt cette année.

Le tournoi était de retour dans le désert du sud de la Californie après une absence de deux ans et demi à cause du coronavirus.

Badosa et Azarenka ont lutté pendant plus de trois heures, s'échangeant des bris de service lors de jeux d'affilée en cinq occasions.

Au troisième engagement, Azarenka a réalisé un bris pour se donner une avance de 5-4, auquel Badosa a répondu avec un bris au 10e jeu pour ramener le duel à service égal.

Badosa a manqué un revers qui a permis à Azarenka de protéger son service et de forcer le bris d'égalité.

L'Espagnole a dominé ce bris, se donnant une avance de 6-2 lorsque Azarenka a envoyé un coup droit dans le filet qui procurait à Badosa une première balle de match.

Badosa a mis un terme au duel avec un coup droit gagnant, avant de se laisser tomber sur la ligne de fond. Elle s'est ensuite retournée sur le ventre, pleurant et tremblant avant de se relever. Azarenka a contourné le filet et a fait l'étreinte à sa rivale de 23 ans.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Azarenka, une ancienne numéro un mondiale et gagnante de deux tournois du grand chelem, était à la recherche d'un deuxième titre depuis 2016.

La Bélarusse de 32 ans espérait aussi devenir la première femme à remporter ce tournoi en trois occasions, après ses sacres en 2012 et en 2016.

Lors du bris d'égalité de la première manche, Badosa a détenu des avances de 4-0 et de 5-3. Azarenka a porté le score 5-5 quand son adversaire a envoyé un coup droit dans le filet.

Au point suivant, Azarenka a raté un revers, donnant à Badosa une balle de manche. Cette dernière n'a pas raté sa chance et remporté cette première manche grâce à un coup gagnant du revers.

Paula Badosa Photo : Getty Images / Matthew Stockman

J'avais 13, 14 ans, et je te voyais jouer en grand chelem, et je disais à mon entraîneur que je voulais un jour jouer comme Vica. Sans toi et des joueuses comme toi, je ne serais pas là ici , a dit la gagnante à son adversaire lors de son discours d'après-match.

Badosa s'est présentée au tournoi au 27e rang du classement mondial. Il y a un an, elle occupait le 87e échelon. Lundi, elle devrait se hisser jusqu'en 13e place.

La finale masculine oppose actuellement Cameron Norrie à Nikoloz Basilashvili