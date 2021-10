Les Alouettes font l’acquisition du vétéran quart-arrière Trevor Harris

Le directeur général Danny Maciocia devait trouver du renfort au poste de quart-arrière, puisque les Alouettes sont privés pour six semaines de leur quart numéro un, Vernon Adams fils, qui s'est blessé à l'épaule lors de la victoire de Montréal face au Rouge et Noir d'Ottawa la semaine dernière.

Harris, 35 ans, a disputé 139 matchs en neuf saisons dans la LCF, totalisant 1990 passes et près de 24 000 verges gagnées, ajoutant 126 passes de touché. Outre Edmonton, il a également représenté les équipes de Toronto et d'Ottawa, avec qui il a remporté la coupe Grey à deux reprises, respectivement en 2012 et en 2016.

En six matchs avec les Elks cette saison, il a réussi 135 de ses 192 passes, récoltant 1568 verges et 6 passes de touché.

Pour obtenir les services du vétéran quart-arrière, les Alouettes ont cédé l'ailier défensif Antonio Simmons. En 23 matchs avec les Alouettes, Simmons a obtenu 52 plaqués défensifs, 5 du quart et a provoqué un échappé.

Trevor est un vétéran qui connait bien la ligue et il sait ce qu'il faut pour gagner, a indiqué Danny Maciocia, directeur général des Alouettes de Montréal, dans un communiqué. Nous sommes heureux d'avoir pu compléter cette transaction et nous demeurerons convaincus qu'il saura bien épauler nos quarts. Nous remercions Antonio pour ses services et lui souhaitons la meilleure des chances.

Hier, les Alouettes ont confié les rennes de leur attaque au quart Matthew Shiltz, dans une autre victoire face au Rouge et Noir. Shiltz a lancé pour 281 verges et un touché, en plus d'inscrire le premier majeur des siens à la suite de deux courses de 14 et quatre verges, obtenant une première victoire dans la Ligue canadienne de football (LCF) à son troisième départ.