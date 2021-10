Ivanie Blondin couronnée championne canadienne au 1500 m

Après un début de semaine difficile, Blondin, originaire d'Ottawa, a retrouvé sa forme à temps pour le 1500 mètres. Elle a gagné la course avec un temps de 1:54,64.

Isabelle Weidemann (1:55,57) et Valérie Maltais (1:55,80) ont mis la main sur l'argent et le bronze respectivement.

Je suis soulagé de ma course aujourd'hui, c'est sûr. Les dernières semaines ont été un peu une lutte mentale pour moi, donc je suis vraiment heureuse et reconnaissante que ça se soit passé comme ça. Cela me rassure que même si je ne me sens pas à 100 % mentalement, je peux quand même passer au travers et réaliser de bonnes performances. C'est quelque chose à garder à l'esprit pour l'avenir et l'un des nombreux points positifs qui sont ressortis d'aujourd'hui.

Une citation de :Ivanie Blondin