Matthew Shiltz guide les Alouettes vers une victoire de 27-16 à Ottawa

Khari Jones nous a répété que Matthew Shiltz n'était pas le même quart qu'à son dernier départ. Shiltz a donné raison à son entraîneur-chef et les Alouettes de Montréal ont défait le Rouge et Noir d'Ottawa 27-16 à la Place TD.

Shiltz a lancé pour 281 verges et un touché, en plus d'inscrire le premier majeur des siens à la suite de deux courses de 14 et quatre verges, ce qui lui a permis d'obtenir une première victoire dans la Ligue canadienne de football (LCF) à son troisième départ.

Les Alouettes sont privés pour six semaines de leur quart numéro 1, Vernon Adams fils, qui est blessé à l'épaule.

En plus de ses jambes, Shiltz a démontré la puissance de son bras, complétant deux passes de plus de 50 verges. Il a d'abord rejoint Kaion Julien-Grant sur 55 verges, avant de rejoindre Jake Wieneke dans la zone des buts sur 50 verges.

Il a été bien appuyé par Cameron Artis-Payne, qui pour une deuxième semaine consécutive a remplacé William Stanback, rayé de la formation en début d'après-midi en raison d'un empoisonnement alimentaire. Artis-Payne a repris là où il avait laissé lundi dernier, récoltant près de 100 verges au sol.

David Côté, avec des placements de 23, 28 et 19 verges, ainsi que deux touchés de sûreté ont complété la marque pour les Alouettes, qui signent trois victoires consécutives et se retrouvent maintenant à 5-3.

La défense des Alouettes a aussi bien fait, réussissant 10 sacs, à un seulement du record d'équipe. Elle a également provoqué l'un des deux touchés de sûreté en rejoignant le porteur de ballon dans sa zone des buts.

Du côté du Rouge et Noir (2-8), le seul touché du match a été obtenu par Kenny Stafford, sur une passe de 14 verges de Caleb Evans. Lewis Ward a réussi ses trois tentatives de placement, sur 23, 45 et 43 verges.

Cette victoire des Alouettes leur permet donc de se rapprocher qu'à deux points seulement des Argonauts de Toronto (6-3), qui seront les visiteurs au stade Percival-Molson vendredi.