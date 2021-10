Le Canadien de retour dans un Centre Bell bondé

Après deux défaites à Toronto et Buffalo, le Canadien retrouve ses partisans pour un premier match à domicile cette saison, en accueillant les Rangers de New York et son jeune prodige Alexis Lafrenière, qui disputera un premier match à Montréal en carrière.

Pour la première fois depuis le 10 mars 2020, le Centre Bell pourra faire salle comble, alors que plus de 21 000 spectateurs sont attendus pour ce premier match à domicile de la saison.

La rencontre marquera le retour de Jonathan Drouin au Centre Bell. Le Québécois, qui s'est absenté la saison dernière pour refaire sa santé mentale, renouera donc avec les partisans montréalais. Son dernier match de saison régulière à Montréal remonte au 25 février 2020.

Parmi les amateurs présents, plusieurs amis et membres de la famille d'Alexis Lafrenière seront présents. Premier choix au total au repêchage de la LNH en 2020, Lafrenière disputera un premier match dans sa province natale. Il devrait se retrouver à l'aile gauche du premier trio en compagnie de Mika Zibanejad et Chris Kreider.

C'est spécial. Juste de rentrer dans le Centre Bell et d'embarquer sur la glace, c'est vraiment une belle opportunité. Je venais voir des matchs ici quand j'étais jeune et de pouvoir être sur la glace ce soir, un samedi soir à Montréal, ça va vraiment être plaisant. Une citation de :Alexis Lafrenière

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Chez le Tricolore, le trio de Nick Suzuki sera complété par Cole Caufield et Joel Armia, qui prendra la place de Tyler Toffoli sur l'aile gauche. Ce dernier prend le chemin inverse, et sera jumelé à Jake Evans et Brendan Gallagher sur le troisième trio.

Alexander Romanov aura quant à lui le mandat de solidifier la première paire de défenseur, en complétant un duo avec Jeff Petry.

Toujours blessé, l'attaquant Mike Hoffman ratera un troisième match. Il s'est néanmoins entraîné samedi matin et pourrait prendre part au prochain match, mardi soir au Centre Bell face aux Sharks de San José.

En retrouvant ses partisans, le Canadien cherchera à retrouver le chemin de la victoire, après deux défaites en deux matchs pour entamer la saison, dont une dure défaite de 5-1 face aux Sabres de Buffalo, jeudi. C'est le gardien Jake Allen qui obtiendra le départ devant la cage des Montréalais.

Tout comme le CH, les Rangers n'ont toujours pas goûté à la victoire cette saison. Lors de leur premier match face aux Capitals, les Blue Shirts se sont sobrement inclinés 5-1 dans la capitale américaine. Le lendemain, au Madison Square Garden, la troupe de Gerard Gallant a dû se contenter d'une défaite en prolongation face aux Stars.

Le départ de Pierre Gervais et la fin d'une époque

Par ailleurs, le Tricolore a indiqué que cette saison sera la dernière de Pierre Gervais à titre de gérant de l'équipement. C'est Patrick Langlois qui prendra sa relève, à compter de la saison 2022-2023.

Pierre Gervais, gérant de l'équipement du Canadien de Montréal Photo : Radio-Canada

Pierre Gervais s'est joint au personnel du Canadien en 1987. Il a notamment été de l'édition du CH qui a remporté la coupe Stanler en 1993, et fut l'un des responsables de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Salt Lake City (2002), Turin (2006), Vancouver (2010) et Sotchi (2014).

Je tiens à remercier Pierre pour son travail acharné, son professionnalisme et son dévouement envers les Canadiens de Montréal au cours des 35 dernières années , a déclaré le directeur général Marc Bergevin dans un communiqué. Pierre s'est imposé comme l'un des meilleurs gérants d'équipement du monde du hockey au cours de sa carrière et nous avons été très chanceux de l'avoir avec nous pendant toutes ces années. Les contacts et les relations qu'il a développés partout aux quatre coins du globe parlent d'eux-mêmes.

La direction a aussi annoncé qu'elle travaillait à définir les paramètres d'un nouveau rôle qu'elle confierait à Gervais, afin de lui permettre de rester dans l'entourage de l'équipe.