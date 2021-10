Le Canadien reconnaîtra les terres non cédées autochtones

Dans un communiqué, le Canadien indique souhaiter reconnaître les Kanien'keha:ka, également connus comme la nation Mohawk, pour leur hospitalité sur le territoire traditionnel non cédé où se trouve le Centre Bell.

Cette reconnaissance se veut une marque d'hommage et de respect , deux éléments indispensables à l'établissement de relations saines et réciproques avec les populations autochtones et à la poursuite du processus de réconciliation . L'organisation espère ainsi inspirer d'autres à prendre action pour soutenir les communautés autochtones, et précise avoir reçu conseils et soutien de la part du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or dans la mise en place de cette initiative.

Concrètement, l'organisation prévoit la lecture de cet énoncé par l'annonceur Michel Lacroix en début de saison, lors du premier match à domicile du Tricolore :

Les Canadiens de Montréal souhaitent reconnaitre les Kanien'keha:ka, également connus comme la nation Mohawk, pour leur hospitalité sur le territoire traditionnel et non cédé où nous sommes réunis aujourd'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour les Premières Nations. Aujourd'hui, Montréal accueille une population diversifiée d'Autochtones et d'autres peuples. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations actuelles que nous entretenons avec les Autochtones et les autres peuples de la communauté où nous avons le privilège de jouer depuis plus de cent ans. Une citation de :L'énoncé de reconnaissance du Canadien de Montréal

L'équipe présentera aussi un message de reconnaissance territoriale avant chaque match à domicile.

Cette pratique a déjà été adoptée par d'autres clubs de la Ligue nationale de hockey, comme les Sénateurs d'Ottawa.

Le Canadien a aussi indiqué qu'il s'agit là de la première de plusieurs initiatives qui seront dévoilées tout au long de l'année pour reconnaître, honorer et soutenir les Premières Nations et les communautés autochtones locales .

Carey Price Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

On prévoit notamment une cérémonie d'avant-match plus formelle plus tard dans la saison, qui coïncidera avec le retour au jeu de Carey Price, à l'écart du groupe après avoir fait appel au programme d'aide de la LNH. Aucune date n'a été annoncée pour cette cérémonie, ni pour un retour au jeu du gardien de but.

Natif d'Anahim Lake, en Colombie-Britannique, Price a des liens étroits avec ses racines autochtones, et le CH tient à ce qu'il soit présent pour cet événement formel.