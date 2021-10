Les Canucks victorieux face aux Flyers en fusillade

Associated Press

Elias Pettersson et J.T. Miller ont marqué en tirs de barrage et les Canucks de Vancouver ont défait les Flyers de Philadelphie 5-4, vendredi soir.

Travis Konecny et Claude Giroux ont rendu les choses intéressantes en faisant bouger les cordages dans les dernières minutes du troisième engagement pour créer l'égalité 4-4.

La frénésie de la fin du temps réglementaire n'a toutefois pas été égalée en fusillade, alors que les Canucks ont signé leur première victoire de la saison.

Vasily Podkolzin a récolté son premier but en carrière dans la LNH lors d'une poussée de quatre filets des Canucks au deuxième tiers. Pettersson, Alex Chiasson et Miller ont aussi fait mouche aux dépens de Carter Hart.

Le gardien Thatcher Demko n'a pas été en mesure de protéger l'avance pour les Canucks.

Konecny a réduit l'écart à 4-3 avec un peu plus de deux minutes à écouler, après que les Flyers eurent retiré Hart en faveur d'un patineur supplémentaire. Giroux a nivelé la marque seulement 65 secondes plus tard.

Joel Farabee et Cam Atkinson ont également trouvé le fond du filet pour la troupe de Philadelphie.

Demko a repoussé 31 rondelles pendant le temps réglementaire. Hart a quant à lui bloqué 35 lancers.

Jack Hughes fumant dans un gain des Devils

Jack Hughes a marqué son deuxième but du match moins d'une minute après le début de la prolongation et les Devils du New Jersey ont battu les Blackhawks de Chicago 4-3 après avoir laissé filer une avance de deux buts, vendredi soir.

Dougie Hamilton, qui a signé un contrat de 63 millions de dollars en tant que joueur autonome, a fourni des dividendes instantanés au New Jersey. Il a accepté une passe de Pavel Zacha entre les cercles avant de décocher un tir et marquer sur son premier tir dans l'uniforme des Devils.

Alex DeBrincat a égalé le pointage avec un tir sur réception en début de deuxième période, lors un avantage numérique.

Hughes a riposté en fin de période et Andreas Johnsson a donné une avance de 3-1 à son équipe au début de la troisième.

Dominik Kubalik et Kirby Dach ont forcé la prolongation, marquant dans les dernières minutes du temps réglementaire après que Chicago eut retiré son gardien.

Dach a d'abord réduit l'écart à 3-2 alors qu'il restait 3:53 à faire au temps réglementaire et après que la recrue Dawson Mercer eut écopé une punition de quatre minutes. Kubalik, avec son deuxième en deux matchs, a égalisé la marque avec 25 secondes à jouer en temps réglementaire.

Hughes a marqué le filet gagnant lors d'une descente à deux contre deux. Le premier choix au repêchage de 2019 s'est moqué de deux joueurs des Blackhawks avant d'effectuer quelques feintes et déjouer le gardien Kevin Lankinen d'un tir du revers.