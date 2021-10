Maltais et Dubreuil champions canadiens sur 1000 m

L’athlète de 31 ans a remporté la première position, en enregistrant du même coup un record personnel. Il s'agissait de la toute première fois qu'elle compétitionnait sur cette longueur dans le cadre d'un championnat national.

Maltais a complété le parcours en 1:14,95.

C'est une de mes plus belles courses sur 1000 m. C'est vraiment une belle surprise aujourd'hui. Une citation de :Valérie Maltais

Son rendement a également étonné son compatriote Laurent Dubreuil, qui attendait le départ du côté des hommes. Elle qui fait habituellement du 3000 m, c'était surprenant de la voir aller. Je ne la vois pas au quotidien, c'est sûr, mais je ne pensais pas qu'elle était capable de faire un temps comme ça.

Avant aujourd’hui, son meilleur chrono sur cette longueur était de 1:17,12. Elle a donc retranché plus de deux secondes pour décrocher la première place.

C'est vraiment le fun le 1000 m , a déclaré Maltais à Radio-Canada Sports après sa performance. Pour moi, comme patineuse de moyenne et longue distance, ça passe extrêmement vite. J'essaye d'aller chercher ma vitesse de pointe et d'enchaîner des tours au temps similaire.

La mentalité que j'avais aujourd’hui, c'était comme partir une poursuite par équipe. Les temps que j’ai fait au tour, c’est ce qu’on fait pendant six tours à la poursuite par équipe. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je pouvais m’appuyer mais que je n’avais pas réussi à faire en course , indique la Saguenéenne, qui a aussi décroché le bronze dans son épreuve de prédilection, le 3000 m, mercredi.

De le faire aujourd’hui, je me suis surprise, il va falloir que je réévalue beaucoup de choses d’une manière positive pour le reste de la saison. Le 1000 m je vais le faire cette saison à la Coupe du monde, chose que je ne pensais pas qu’il allait arriver. C’est une belle surprise et c’est une belle distance où j’ai l’intention de m’améliorer. Une citation de :Valérie Maltais

Dubreuil ajoute que ce résultat laisse présager de belles choses pour Maltais. Son temps aujourd'hui est de calibre international, un temps de groupe A. C'est d'excellent augure pour elle et pour son 1500 m.

Kaylin Irvine a franchi le fil d’arrivée en deuxième place (1:15,39), tout juste devant Maddison Pearman (1:05,6).

La Franco-Ontarienne Ivanie Blondin, a terminé au pied du podium.

Dubreuil poursuit sur sa lancée

Laurent Dubreuil ne mentait pas, lorsqu'il disait se sentir au sommet de sa forme. Il a passé de la parole aux actes, vendredi soir aux Championnats canadien de patinage de vitesse longue piste, en remportant l’épreuve du 1000 m.

J'aurais pas dit ça n'importe quelle année. Je le savais en fonction des chiffres que je voyais à l'entraînement. J'avais hâte de le montrer en compétition. Je n'ai pas été souvent à ce niveau-là dans ma carrière.

Quelques jours auparavant, l'athlète de 29 ans avait défendu avec brio son titre canadien au 500 m.

Il a enchaîné avec une autre belle performance, en faisant deux tours et demi de l'Anneau olympique de Calgary en 1:07,29. Il s’est alors approché de son record personnel de 1:06,76, comme il l’avait fait la veille au sprint.

Mon record est d'une demi-seconde plus vite, et il date de Salt Lake City, sur une piste plus rapide. Je pense que la course que j'ai faite aujourd'hui sur cette piste, je me serais rapproché.

Il a profité d'un départ canon, alors que ses premiers temps de référence le plaçait dans la haute élite mondiale.

Dubreuil a profité d’un départ canon, alors que ses premiers temps de référence après 200 m et 600 m le plaçait dans la haute élite mondiale. J'étais en avant du record du monde après 600 m. Mais je suis un patineur qui casse beaucoup, et le dernier tour a été difficile , explique-t-il. Je suis très explosif. Si je connais un bon départ technique, l'accélération est là. Le reste, pour la fin de la course, ça va venir en pratiquant, en faisant plus de courses.

Laurent Dubreuil Photo : dave holland/canadian sport institute calgary / Dave Holland / Patinage de vitesse Canada

Dubreuil a été rejoint par deux autres francophones sur le podium en Vincent De Haître, de retour sur glace à peine deux mois après une participation aux Jeux olympiques d’été, et Antoine Gélinas Beaulieu.

De Haître, natif d’Ottawa, a enregistré un temps de 1:08,02. Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, a arrêté le chrono à 1:08,10.

Dubreuil rentrera demain au Québec pour reprendre l'entraînement, heureux de sa performance, mais aussi de celle de ses compatriotes. C'est de bon augure. On a assisté à plusieurs performances de haut calibre, dignes de podium , avance-t-il. La roue est longue vers les Jeux olympiques, mais on a le potentiel de connaître une bonne saison. On est capable de gagner plusieurs médailles aux Jeux. C'est encore loin, plein de choses peuvent arriver, c'est très compétitif. Mais le talent et les résultats sont là.

L’action reprendra samedi à l'anneau olympique de Calgary avec la présentation des courses aux 1500 m chez les hommes et les femmes.