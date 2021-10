Damian Warner a encore des choses à prouver

Warner a un congé de deux mois après son triomphe à Tokyo. Il a repris l’entraînement vendredi, en prévision des Jeux olympiques de Paris, en 2024, où il espère devenir le quatrième décathlonien à défendre un titre olympique.

Il y a encore des trucs que je veux accomplir dans le sport, a dit Warner dans une entrevue téléphonique. Cette dernière année, sur la piste et à l’extérieur, a été très spéciale et j’ai hâte à ce qui m’attend pour les trois prochaines années.

Warner a atteint l’objectif ultime cette année à Tokyo. Il a mené la compétition du début à la fin pour terminer avec un pointage record pour les Jeux olympiques de 9018 points.

Mais il continue de poursuivre Kevin Mayer, le médaillé d’argent. Le Français détient le record mondial du décathlon, après une récolte de 9126 points en septembre 2018.

À mes yeux, le décathlon est comme un gigantesque casse-tête impossible que je continue d’essayer de résoudre, a imagé Warner. D’un point de vue technique, il y a encore plusieurs épreuves que je peux améliorer.

Côté résultats, je n’ai pas encore de médaille d’or aux championnats du monde, et je n’ai pas encore le record du monde du décathlon.

Quand mon entraîneur et moi avons commencé cette aventure, ça faisait partie de nos discussions, et je crois que je peux atteindre ces objectifs. Ça sera de grandes sources de motivation, c’est certain.

Les leçons d’une année difficile

Warner, qui a fait équipe avec Kraft Heinz Canada pour parler d’insécurité alimentaire, en marge de la journée mondiale de la nourriture, samedi, n’aura pas à attendre très longtemps pour s’attaquer au record mondial du décathlon.

Son horaire de compétition en 2022 est organisé autour de trois grands rendez-vous. Les championnats du monde intérieurs, à Belgrade, en Serbie, du 11 au 13 mars, le Hypo-Meeting de Gotzis, en Autriche, les 28 et 29 mai, puis les championnats du monde d’athlétisme à Eugene, en Oregon, du 15 au 24 juillet.

Comme pour beaucoup d’autres athlètes, la préparation de Damian Warner était loin d’être idéale avec la pandémie mondiale de COVID-19.

Warner a fameusement utilisé un aréna de hockey de London - sans chauffage -pour se préparer. Il croit que les ajustements faits dans sa préparation vont l’aider pour Paris.

Il y a des choses que nous avons appris avec la COVID qui vont être appliqués pour les années à venir, surtout pour un athlète plus vieux comme moi.