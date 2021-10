Le Canadien doit retrouver son identité

Le Tricolore a commencé sa campagne en encaissant deux revers de suite pour une première fois depuis la saison 2000-2001. La défaite de 5-1 encaissée jeudi soir face aux Sabres, à Buffalo -- une des pires équipes de la LNH sur papier -- a été une véritable claque au visage des joueurs.

Chaque fois que vous perdez 5-1, c'est comme un coup dans l'estomac, un signal comme quoi vous devez vous réveiller, a admis le défenseur Ben Chiarot. Il y a beaucoup de place à amélioration.

L'entraîneur-chef Dominique Ducharme avait affirmé le week-end dernier que ses joueurs savaient ce qu'ils devaient faire sur la patinoire, mais qu'il était temps de retrouver le bon état d'esprit.

Nous sommes une équipe qui a besoin de 20 joueurs engagés dans notre style, notre structure, notre façon de faire. Nous devons retourner à la base. Quand la recette est bonne, il ne faut pas la changer. Une citation de :Dominique Ducharme, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Comme il l'avait dit après la défaite face aux Sabres, jeudi soir, Ducharme a répété que sa troupe était tombée dans un piège après avoir connu du succès en séries. Il a affirmé qu'il avait beau avoir prévenu les joueurs de ce piège à maintes reprises, il fallait parfois vivre soi-même l'expérience pour bien comprendre la situation.

Chiarot a indiqué qu'il fallait toutefois un peu de temps en début de saison pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Nous devons être engagés à jouer de la bonne façon défensivement. C'est ce qui nous a permis d'avoir du succès en séries. Nous nous assurions que "Pricey" (Carey Price) pouvait voir la rondelle. Tout le monde était sur la même longueur d'onde et c'est ce vers quoi nous devons revenir. C'est un processus. Une citation de :Ben Chiarot, défenseur du Canadien de Montréal

La dureté du mental

De son côté, Ducharme a réfuté toute théorie selon laquelle les joueurs avaient de la difficulté à intégrer son système de jeu, insistant que tout était dans la préparation mentale.

Regardez contre Toronto, nous avons donné quatre chances sur des changements, a-t-il noté. Si vous ne savez pas quand changer dans la LNH... c'est mental. Je peux penser à 15 séquences où nous avons été parfaits dans notre échec avant en zone neutre. Pourquoi n'avons-nous pas été parfaits lors de 15 autres? Ça en prend beaucoup pour être constamment alerte. Mais dans cette ligue, la ligne est tellement mince entre la victoire et la défaite. Notre concentration doit être meilleure, notre état d'esprit doit être meilleur, notre engagement doit être meilleur pour que notre structure soit meilleure et notre jeu dans les batailles soit meilleur.

À Toronto, il y a un trio qui a été très bon. Quelques défenseurs ont été bons et Jake (Allen, le gardien) a été bon. Mais nous n'avons pas eu 20 joueurs qui ont joué un match solide, a ajouté Ducharme. Nous ne demandons pas aux joueurs d'être des superhéros. Nous voulons qu'ils soient solides, qu'ils soient bons. Hier (jeudi face aux Sabres), ç'a été 0-sur-20. Vous ne pouvez pas avoir de succès de cette manière, et ça commence par l'état d'esprit.

Encore tôt...

La bonne nouvelle est qu'il reste 80 matchs à la saison. D'ailleurs, Ducharme ne s'est pas dit inquiet par l'état de la situation malgré ses commentaires acerbes au sujet des deux premiers matchs.

Si nous commencions déjà à ressentir de la pression, la saison serait très longue. Nous devons rester positifs et garder notre sang-froid. Une citation de :Ben Chiarot

Le Tricolore retrouvera ses partisans samedi, quand il accueillera les Rangers de New York. Il n'y a plus aucune restriction concernant le nombre de spectateurs admissibles au Centre Bell pour le match, ce qui signifie qu'il y aura plus de 7500 personnes dans les gradins pour une première fois depuis le 10 mars 2020.

Pour beaucoup de joueurs, ce sera un premier match d'ouverture avec un aréna rempli dans l'uniforme du Canadien, a rappelé le gardien Jake Allen. Les gars ont hâte!

Par ailleurs, Ducharme a indiqué que l'attaquant Mike Hoffman pourrait effectuer ses débuts avec le Tricolore la semaine prochaine. Hoffman a signé un contrat de trois saisons et 13,5 millions $ US avec le Canadien en tant que joueur autonome cet été. Il a raté l'ensemble du camp en raison d'une blessure au bas du corps.

Enfin, le défenseur Mattias Norlinder pourrait aussi rejoindre les joueurs du Canadien à l'entraînement la semaine prochaine.