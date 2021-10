Usain Bolt voit son successeur en Andre De Grasse

Dans une entrevue à l’agence britannique Reuters, Bolt a laissé entendre que De Grasse démontrait le genre de régularité dans ses performances qui pourrait faire de lui le prochain roi de la piste.

Troisième derrière l’Italien Lamont Marcell Jacobs au 100 m à Tokyo, De Grasse est ensuite monté sur la plus haute marche du podium sur 200 m.

Même si cette médaille d’or demeure à ce jour l’unique triomphe majeur du Torontois, Bolt s’attend à le voir grimper sur le trône de l’athlétisme mondial lors des mondiaux 2022 qui seront présentés à Eugene, en Oregon.

Andre De Grasse est plus constant. Chaque fois qu’il est en bonne condition physique, il monte sur le podium. S’il continue de cette façon, il deviendra soit l’homme à surveiller, soit l’homme à battre. Une citation de :Usain Bolt, sprinteur à la retraite

Tous les autres connaissent des hauts et des bas, en gagnant une course, en perdant la suivante. Tout est question de constance , a poursuivi Bolt, champion olympique sur 100 m en 2008, 2012 et 2016 et détenteur de huit titres olympiques.

À 26 ans, De Grasse a démontré cette constance comme en témoigne son total de 10 podiums réalisés aux Jeux olympiques et en Championnats du monde.

Une vitrine majeure

Depuis son départ de la compétition il y a quatre ans, personne n’a véritablement remplacé Usain Bolt comme figure de proue de l’athlétisme international.

Du coup, le sommet de la pyramide a pris des allures de portes tournantes. Bolt affirme que la place est à prendre et que celle-ci pourrait ne pas nécessairement tomber entre les mains d’un sprinteur.

Pour moi, il y a une occasion à saisir et pas seulement pour les sprinteurs. Ça pourrait être un spécialiste du saut en longueur, du saut en hauteur ou un lanceur de poids. Il suffit d’apporter sa personnalité au sport et d’y aller de performances de haut niveau qui feront en sorte que le public voudra suivre des rencontres de piste et pelouse. Une citation de :Usain Bolt

Andre De Grasse remporte la médaille d'or au 200 m lors des Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Radio-Canada

Enfin, Bolt se réjouit de la tenue des Championnats du monde pour la première fois en sol américain.