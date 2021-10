Les Sénateurs entament leur saison avec une victoire face aux Leafs

Tyler Ennis a mené la charge avec un but et une aide, alors que Chris Tierney et Alex Formenton ont ajouté un but chacun.

Anton Forsberg a repoussé 46 lancers, un sommet en carrière. Il obtenait le départ pour les Sénateurs, alors que Matt Murray était aux prises avec une grippe.

Petr Mrazek a amorcé la rencontre pour les Maple Leafs, mais il a été remplacé par Jack Campbell au début de la troisième période en raison d'une blessure à l'aine survenue lors de la dernière séquence du deuxième engagement.

Mrazek a alloué trois buts en 26 tirs alors que Campbell a été parfait devant 10 lancers.

Les Maple Leafs ont commencé la campagne avec une victoire de 2-1 contre le Canadien de Montréal, mais ils ont éprouvé des difficultés à déjouer Forsberg jusqu'à ce que Jason Spezza et William Nylander touchent la cible.

Spezza a réduit l'écart à 3-1 en début de troisième période lors d'un avantage numérique. Il a déjoué Forsberg dans le haut de filet.

Les Maple Leafs se sont approchés à un but quand Spezza a effectué une passe transversale à Nylander, en supériorité numérique.