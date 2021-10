Une première victoire pour le Kraken, une première défaite pour Tourigny

Le Kraken est devenu la troisième équipe d'expansion à remporter son premier affrontement contre les Predators, portant le dossier commun à 3-1-1. La troupe de Seattle a rejoint les Blue Jackets de Columbus, le 16 novembre 2000, et les Golden Knights de Vegas, le 8 décembre 2017.

Alex Wennberg et Jared McCann ont tous les deux amassé un but et une mention d'aide pour le Kraken.

Le Québécois Alex Barré-Boulet, réclamé au ballottage du Lightning cette semaine, s'est fait complice de l'une des réussites de Wennberg.

Le deuxième but de Tanev, dans un filet désert sur le seul tir du Kraken en troisième période, a finalement fait la différence. Mikael Granlund a réduit l'écart à 4-3 avec 40 secondes à écouler.

Le gardien du Kraken Philipp Grubauer a effectué 12 de ses 27 arrêts au troisième engagement.

Roman Josi et Eeli Tolvanen ont également fait bouger les cordages pour les Predators, qui avaient remporté sept de leurs huit derniers matchs d'ouverture.

Juuse Saros a cédé trois fois en 25 lancers devant la cage de la formation de Nashville.

Le Lightning vient à bout des Red Wings 7-6

Ondrej Palat a trouvé le fond du filet avec un peu plus de deux minutes à faire à la période de prolongation et le Lightning de Tampa Bay a pris la mesure des Red Wings de Detroit 7-6, jeudi soir.

Le but de Palat, son deuxième du match, a relégué à l'arrière-plan la performance de quatre buts de Tyler Bertuzzi, un sommet personnel en carrière. Trois des buts de Bertuzzi ont été réussis en deuxième période.

Le Lightning a forcé la prolongation lorsque Ross Colton, Nikita Kucherov et Alex Killorn ont touché la cible dans un intervalle de quatre minutes, tard en troisième période, pour égaler le score à 6-6.

Steven Stamkos a réussi un doublé.

Dylan Larkin et Vladislav Namestnikov ont marqué les autres filets des Red Wings.

Grâce au but décisif de Palat, les doubles champions en titre de la Coupe Stanley ont évité de subir deux défaites en autant de matchs en début de saison pour la première fois depuis 2009.

Le Lightning avait été dominé 6-2 à domicile, mardi soir, face aux Penguins de Pittsburgh.

Andrei Vasilevsky a bloqué 20 rondelles devant le filet du Lightning. À l'autre extrémité, Alex Nedeljkovic a réalisé 41 arrêts.

Brad Larsen a le dessus devant André Tourigny

Oliver Bjorkstrand a récolté deux buts et deux aides, Max Domi a ajouté un but et deux assistances et les Blue Jackets de Columbus ont écrasé les Coyotes de l'Arizona 8-2, jeudi soir.

Il s'agissait du premier match d'André Tourigny dans la LNH à titre d'entraîneur-chef.

Alexandre Texier, Boone Jenner, Jake Bean, Zach Werenski et Gustav Nyquist ont également fait bouger les cordages pour les Blue Jackets, qui ont permis à Brad Larsen de signer une première victoire à ses débuts comme entraîneur-chef.

Vladislav Gavrikov, Jakub Voracek et Jack Roslovic ont tous amassé deux aides pour la formation de Columbus. Le choix de premier tour Cole Sillinger a obtenu un premier point en carrière dans la LNH.

Elvis Merzlikins a stoppé 36 lancers à son premier départ en carrière lors d'un match d'ouverture.

Anton Stralman et Clayton Keller ont répliqué pour les Coyotes. Carter Hutton a bloqué 18 rondelles à son premier match depuis qu'il a joint la formation du désert.