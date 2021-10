Weidemann et Bloemen améliorent leurs records canadiens

Isabelle Weidemann a battu le record canadien sur 5000 m par plus d’une demi-seconde, jeudi, aux championnats nationaux de patinage de vitesse sur longue piste, présentés à Calgary.

Weidemann, originaire d’Ottawa, a couvert la distance en 6 min 46,81 s. Elle avait établi la marque précédente aux derniers championnats canadiens, en 2019.

Aujourd'hui, je me suis bien mieux concentrée sur ma course dans les quelques premiers tours pour m'assurer que j'étais efficace et que je prêtais attention à mes repères techniques , a dit Weidemann.

C'est sûr que le 5000 m devient une course très difficile quand tu commences à souffrir un peu, mais c'est formidable de pouvoir patiner à la maison devant ma famille et je suis contente de la constance que j'ai affichée jusqu'ici cette saison.

Une seule autre compétitrice participait à cette distance : Laura Hall, une patineuse d’âge junior, a croisé le fil d’arrivée en 7:22,61.

Au 10 000 m, Ted-Jan Bloemen a survolé l’anneau olympique de Calgary avec un temps de 12:41,55. Ses partenaires d’entraînement Graeme Fish (12:49,33) et Jordan Belchos (13:02,75) ont complété le podium.

C'était tout un effort ! C'est tellement facile dans le 10 000 m de céder à la fatigue, mais j'ai juste essayé d'avoir des pensées positives, de pousser pour passer au travers et de rester convaincu que j'allais être capable d'aller jusqu'au bout , a reconnu Bloemen après sa course.