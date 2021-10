Le surprenant CF Montréal dans la dernière ligne droite de sa saison

Les Montréalais ont réussi à faire mentir les experts en restant dans la course d'un bout à l'autre de la saison.

Sur le site de la MLS, 8 analystes sur 11 les avaient placés au dernier rang dans l'Est avant le début de la campagne.

Montréal est présentement au 7e rang, le dernier donnant accès aux matchs éliminatoires.

Mais entre les 4e et la 8e position, il n'y a que trois points, l'équivalent d'une victoire. Les équipes n'ont que six matchs à disputer et tout le monde jouera deux fois par semaine d'ici la fin de la saison.

Les joueurs sont conscients du lourd calendrier qui s’en vient et de l’importance des matchs. Mais pour les joueurs, il ne faut pas sauter d’étape et se concentrer sur ce qui a été fructueux cette année.

Depuis un bout de temps, le vétéran Rudy Camacho rappelle l’importance de rester dans le moment présent.

Si on regarde trop le classement et qu’on pense trop à ça, on va oublier de jouer, a-t-il confié jeudi. Donc, il faut rester focus sur notre jeu et sur nos principes. Il n’y aura pas de soucis si on respecte tout ça.

Comme la plupart des athlètes, Camacho aime la compétition et il apprécie la bataille serrée que se livrent les équipes engagées dans la course aux éliminatoires. Il parle des six matchs comme de six finales.

Ça met un peu plus de piment, a-t-il relevé. Ça va jouer jusqu’à la dernière journée. Toutes les équipes sont concernées et il n’y en a pas une qui va lâcher. Ça va être sympa à jouer.

L’excellent milieu de terrain Djordje Mihailovic s'est retrouvé du mauvais côté de la course lors deux dernières saisons avec Chicago. Chaque fois, le Fire a fini juste derrière la dernière équipe qualifiée.

La dernière fois que son équipe a pris part aux matchs d’après-saison, en 2017, elle en a été rapidement évincée. Mihalovic croit à l’importance de finir avec vigueur, pas uniquement pour se qualifier, mais pour prendre un bon élan en vue des matchs éliminatoires.

Le momentum qu’on peut bâtir lors des derniers matchs de la saison peut être très important , a-t-il souligné.

C’est le moment de mettre la pédale au fond et de se concentrer sur le prochain match, pas sur les trois ou quatre matchs qui s’en viennent. Dès qu’un match est terminé, on apprend de ce qu’on a fait et on se concentre sur le suivant.

C’est une belle occasion de nous affirmer et nous y parviendrons si nous nous concentrons sur le prochain match.

L’entraîneur-chef, Wilfried Nancy, a le sourire facile quand on lui parle de la course et des gros matchs qui arrivent. Il sent de l’enthousiasme au sein de sa troupe.

Ils sont excités. Ils savent que c’est la dernière étape. Ils ont envie de commencer… Tout simplement , a-t-il dit.

La formation montréalaise amorcera cette dernière ligne droite privée de ses deux meilleurs buteurs, Romell Quioto et Mason Toye.

L’équipe de Wilfried Nancy jouera la moitié de ses matchs contre ses adversaires directs dans la course. Mais auparavant, le CF accueillera samedi l’Union de Philadelphie, une équipe qui n’a pas perdu à ses cinq derniers matchs en MLS.

L’Union est au troisième rang du classement dans l’Est, cinq points devant Montréal.

Lors du seul affrontement entre les deux équipes cette saison, les Montréalais étaient allés chercher un point sur le terrain de l’adversaire, mais après avoir accordé le but égalisateur à la 87e minute.

Cette fois, l’objectif sera de rester concentré jusqu’à la fin.